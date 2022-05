Alberto Fernández, sobre si terminará su mandato y buscará la reelección: “Definitivamente”

En su gira por España, el presidente Alberto Fernández respondió hoy a las críticas de Cristina Kirchner a su gestión, al tiempo que contestó si terminará su mandato y buscará la reelección en 2023. “Definitivamente”, resumió el primer mandatario, en una entrevista con la señal de televisión español RTVE. Además, consideró “moralmente indecente” las sanciones económicas a Rusia por la guerra con Ucrania.

“Señor Presidente, ¿se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023?”, consultó el entrevistador. “Estoy absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie, y la voy a poner de pie”, respondió Alberto Fernández.

Ante sus palabras, el entrevistador siguió: “Entiendo que ha dicho, más o menos, que sí”.

“Definitivamente, definitivamente”, enfatizó el Presidente, y agregó: “Si algo no nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos. Nos mataron mil veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos qué se trata eso de bajar los brazos”.

El presidente Fernández buscará la reelección - Fuente: RTVE

Sin embargo, más temprano el diario madrileño El País difundió una entrevista del primer mandatario donde el Presidente respondió con una respuesta vaga a si buscará la reelección. “Milito desde los 14 años. Nunca he llegado al poder para enriquecerme. Soy hijo de una familia de clase media. Debo haber sido el presidente con menos bienes de la historia. Lo que necesité lo tuve: una casa, una oficina, un auto. Y viví cómodamente. Puse en valor cosas que se habían dejado de lado. En la Argentina del presente no hay nadie perseguido, no hay jueces visitados por espías para perseguir a alguien, no hay teléfonos pinchados de opositores ni de nadie. La inteligencia funciona para saber los riesgos de Argentina en terrorismo o narcotráfico. La libertad de prensa es absoluta, cada uno dice lo que se le da la gana, hasta barrabasadas. Eso tal vez no se ponga en valor todavía por el problema económico, pero se logró”, sostuvo.

Puntualmente, sobre las críticas que hizo Cristina Kirchner a su gestión en su charla con El País, Fernández contestó: “La de Cristina es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiente que vivimos una pandemia”.

En diálogo con ElDiario.Es, el Presidente también aludió a la guerra de Rusia en Ucrania. Al ser consultado sobre las sanciones económicas contra el país que conduce Vladimir Putin, Fernández se manifestó en contra. “Son sanciones que repercuten muy negativamente en todo el mundo”, dijo, y siguió: “Entiendo que buscan ahogar económicamente a un país que está atacando a otro. No somos parte de eso. Esta gira para mí tiene el objeto de hablar con Europa y plantearle la preocupación de América Latina por los problemas que se están derivando de esta guerra. Está en juego la seguridad alimentaria y la seguridad energética en América Latina, en Centroamérica, en el Caribe… Estamos viendo cómo esta guerra de poderosos ocurre y nosotros tenemos que actuar pidiendo que esto termine, porque el daño que se está generando a esas sociedades es enorme. Y yo no puedo mirar impávido cómo se desangran buscando alimentos que alcanzan precios exorbitantes porque salieron los que aportaban el 35% del trigo al mundo. Mi propósito es llamar la atención a Europa sobre todos estos daños. Y lo hago también sintiendo que Europa se ha quedado encerrada en una guerra de dos, que no es Europa, que es la OTAN de los Estados Unidos y es Rusia. Y planteo que hagamos algo porque esto es imperdonable después de la pandemia. Todas esas sanciones económicas solo dañan más a la gente y para los países de la periferia el daño es inmensamente mayor. Es moralmente indecente”.

En el primer día de su gira por Europa, Fernández hizo estas declaraciones poco después de reunirse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. “El debate no me preocupa, me preocupa la obstrucción al Gobierno. A veces las voces se vuelven tan altisonantes que no dejan ver la realidad”, dijo, en otro tramo de la entrevista. Cristina Kirchner había calificado como un “debate de ideas” el conflicto interno que divide al Frente de Todos.

Así, el Presidente también siguió la misma línea de respuestas con El Diario.Es, donde marcó sus diferencias con su compañera de fórmula. “No tenemos necesariamente la misma mirada sobre algunas cosas”, dijo, y enfatizó: “Hay un punto donde alguien tiene que decidir y me toca decidir a mí. Y a veces esas decisiones no son precisamente las mismas que para Cristina hubiera querido. Y yo asumo toda la responsabilidad de esas decisiones”.

“Estoy convencido que lo que nosotros debemos hacer es ponerle sentido común a la economía. Una economía que subsidia las tarifas a los ricos no es una economía razonable y una economía que vive con déficit fiscal no es una economía razonable. Y nosotros tenemos que ir trabajando paulatinamente para corregir esas cosas”, aseguró Fernández.