La reacción de El Dipy al ver el video del cura que desafió a Axel Kicillof por el pase sanitario

El Gobierno nacional anunció este fin de semana el pase sanitario que comenzará a regir el 1° de enero. Esto se sumó a la medida que había tomado, previamente, el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Ambas decisiones generaron polémica, tanto que un sacerdote desafió al gobernador de la provincia de Buenos Aires al grito de “¿quién carajo es Kicillof?” y aseguró que en su comunidad “las puertas van a estar abiertas para todos”. Con eso como base, El Dipy brindó su opinión al aire de LN+ y sorprendió a los presentes con su reacción.

“Jamás en mi comunidad he discriminado a nadie por su orientación sexual, ideología política, condición social. Menos en este tiempo, hermanos, voy a discriminar a nadie como intentan pedirnos un pase sanitario para que la gente entre a misa. Yo creo que es hora que como iglesia, sin entrar en disputas, es momento de defender nuestros derechos”, decía el cura en el video viral.

Ante la presencia del cantante de cumbia en el estudio, Jonatan Viale le pidió a su producción que lo emitiera nuevamente. Mientras escuchaba sus palabras, El Dipy repetía constantemente “es un grande, es un grande”. Las palabras del religioso terminaron y la cámara volvió a mostrar el estudio. Parado, a un costado de la mesa de debate, el cantante empezó a aplaudir.

La inesperada reacción del Dipy tras el video del cura que desafió a Kicillof

“¡Olvidate! ¿Quién carajo sos, Kicillof?”, gritó. “Escuchame una cosa ¿No era con el tema del aborto, mi cuerpo mi decisión? ¿Ahora no sirve? Bueno, mi cuerpo mi decisión pero con la vacuna no vale ¿Qué hacés? A mí no me molesta el Pase Sanitario, a mí me molestó cuando dijeron: ‘Les vamos a imponer...’”, argumentó. Luego, el equipo corrió el debate hacia otra arista y empezaron a inquirir en la credibilidad del Gobierno.

De qué se trata el Pase Sanitario

A partir del 1° de enero comenzará a regir en todo el país el llamado pase sanitario. Acorde a lo publicado en el Boletín Oficial, podrá acceder al mismo aquel que tenga el “esquema completo de vacunación Covid-19 a partir de los 13 años de edad” y estará disponible en la aplicación Cuidar.

Su requerimiento será para “todas las actividades consideradas de riesgo epidemiológico” que implica, entre otras, el “acceso a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados; viajes grupales de egresados y egresadas, estudiantes, jubilados y jubiladas o similares y eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre”.