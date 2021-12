Esteban Bullrich emocionó a Jony Viale al recordar a Mauro, su padre

El estudio de LN+ quedó envuelto en la mayor de las emociones este lunes, cuando el ahora exsenador Esteban Bullrich recordó, ante Jony Viale, a su padre, Mauro, a quien le dedicó significativas palabras.

Apoyado en la computadora que lo ayuda a comunicarse, y en un momento televisivo marcado por el silencio mientras escribía Bullrich escribía su mensaje, Jony le consultó: “Hablemos de tus hijos, decime qué te gustaría que sepan para siempre”.

Los segundos pasaban y, luego de escuchar un comentario divertido del periodista Lucas Morando, quien se ofreció a ayudar pero fue retado por todos, Bullrich dijo: “Les diría que su papá los ama más que nada en el mundo y que ser su padre es la felicidad más grande que me podría haber tocado. Y que si siguen su corazón nunca van a errar el camino”. Acto seguido, Jony Viale sumó: “Vos sabés que lo saben”. Y agregó, al ver lo que iba a decir el exsenador: “No seas malo, me vas a hacer llorar...”. Fue ahí que se escuchó un mensaje que resonó: “Algo parecido te enseñó tu viejo”.

Esteban Bullrich recordó a Mauro Viale y emocionó a Jony

Bullrich hacía referencia al periodista Mauro Viale, quien murió en 2021 de coronavirus. Visiblemente emocionado, casi al borde del llanto, Jony aprovechó para contar una anécdota que los involucraba a todos.

“Yo me acuerdo cuando mi papá estaba en Canal 26, en 2005, vos eras diputado de Recrear, con López Murphy, y yo productor”, empezó a recordar Jony. “No era un gran momento de mi viejo, y yo te decía: ‘Dale, andá de mi viejo, a las 20′. Y vos le ibas siempre. Fue para el caso Skanska. Lo que yo te digo es que era un momento flojo de mi viejo, y vos le ibas siempre”, relató.

Ante eso, Bullrich le devolvió una sonrisa cómplice y un nuevo mensaje que dejó a todos visiblemente emocionados: ”A los que me dieron cariño trato de devolverle lo mismo”.

Luego, habló sobre su esposa, para quien solo tuvo palabras de amor. “Es un ángel, casarme con ella fue la mejor decisión de mi vida”, dijo sobre su pareja, con quien lleva 22 años casados.

“Esto es día a día”

Otro momento emblemático en +Realidad fue cuando el exsenador señaló que una de sus preocupaciones cuando le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) fue “no perder el foco”. “Tenía que entender para qué me había puesto Dios esta prueba y obrar en consecuencia. Creo que estoy haciendo eso, que no quiere decir que no pase malos días. Ayer fue uno donde la oscuridad me ganó. Esto es día a día”, agregó.

A continuación, se explayó en la misma línea que había marcado cuando se despidió del Senado, donde dio un discurso más allá de la grieta.

“Vivimos en un país demasiado personalista donde el ego es un factor demasiado importante, pero lo verdaderamente importante es lo que se hace y cómo se hace, no quién las hace. Hay que entender que no somos más que instrumentos y cumplir con el servicio que nos toca y después dar paso a otros. Nosotros estamos de paso, las ideas quedan”, expresó.