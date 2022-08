La sorpresa de Eleonora Cole en el pase con Eduardo Feinmann: “Ah, no se salva nadie acá”

Este viernes, en el clásico pase de LN+, Eduardo Feinmann junto a Eleonora Cole -quien sustituyó a Pablo Rossi- analizaron las líneas de acción y nombres que maneja la cartera de Economía a cargo de Sergio Massa. Con Gabriel Rubinstein aparentemente descartado para ser viceministro y la presencia de Miguel Ángel Pesce en el Banco Central, ambos periodistas, junto a su colega Willy Laborda, realizaron una síntesis de la actualidad del país.

Al comenzar el diálogo, el conductor de El Noticiero describió cómo es el panorama puertas adentro del Ministerio: “Sergio Massa quiere tener un número dos que le dé señorío a su función, alguien muy técnico y reconocido. Eso soñó con Rubinstein, tener una suerte de seniority”.

A esa aseveración, Cole deslizó: “Existe la posibilidad de que no tenga directamente”. Ante eso, Feinmann, retrucó: “Participé de una charla y hay dos opiniones. Están los que dicen que es indistinto que haya vice y los que prefieren que haya porque Massa es abogado y no economista, se necesita alguien que cubra el puesto”.

La sorpresa de Eleonora Cole en el pase con Feinmann: "Ah, no se salva nadie acá

Por otra parte, Feinmann recordó a Cole y Laborda que habrá qué seguir de cerca la continuidad de Miguel Ángel Pesce, actual presidente del Banco Central. Sobre ello, la periodista manifestó: “Acá nadie se queda sin trabajo, a todos los reubican”.

Para finalizar, Laborda dejó una especie de conclusión que refleja un cierto desorden dentro del entramado del Gobierno nacional: “Si no pueden conseguir un viceministro de Economía, menos van a conseguir un presidente del Banco Central”. Al deslizar Feinmann el nombre de Lisandro Cleri como un posible candidato, el columnista fue categórico: “Parece que no le da, igual tampoco Pesce es Milton Friedman”. Sorprendida por el ida y vuelta, Cole cerró su participación: “Acá no se salva nadie”.