Rodolfo Santángelo habló sobre los primeros días de Sergio Massa: “Puro cotillón”

El economista Rodolfo Santángelo analizó este martes los primeros días de Sergio Massa como ministro de Economía, en medio de una crisis de reservas y en un complejo escenario inflacionario.

Tras la asunción del ministro, que tomó el mando del control de toda el área económica, el director de la consultora MacroView destacó la decisión del oficialismo de que haya un funcionario a cargo de varios temas, pero cuestionó que hasta ahora solo se anunciaron medidas que buscaron mejorar las expectativas.

“Doy como un paso positivo el hecho de que volvamos a tener una pretensión -todavía no consolidada- de tener un ministro de Economía que se encargue de varios temas. Hay una primera intención, pero vamos a ver cómo maneja la Energía, el transporte y cómo es la relación con el Banco Central que debería ser coordinada”, dijo Santángelo invitado a Mesa Chica, el programa conducido por José Del Rio en LN+.

Sin embargo, el economista consideró que el ministro necesita de un equipo y, hasta ahora, “es más un amontonamiento de gente”. Y expresó: “Por ahora, mucho cotillón de anuncios, de querer influir en las expectativas como si fuese solo eso, como la confianza y la reputación, pero eso es importante si es consecuencia de lo que se hace”.

En otro momento, Santángelo se refirió al problema de reservas que enfrenta la Argentina. “Hay que preocuparse por los varios años que traemos de un Banco Central quebrado”, dijo. Según diagnosticó, el organismo encargado de la política monetaria del país cuenta con pocos activos y muchos pasivos, no tiene reservas y estas últimas semanas registró flujos negativos.

“El nuevo ministro buscó mostrar un conjunto de medidas para revertir, para aumentar a oferta y bajar la demanda, pero hasta ahora no ha aparecido nada, las señales al agro son muy pobres, los esfuerzos por no alterar el tipo de cambio, por no devaluar hasta ahora están muy justitos”, argumentó.

Entonces, se refirió a los recientes dichos del presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, quien estimó este martes que las reservas cerrarán el mes en curso “en una situación de empate o de recuperación parcial” y adjudicó el tema energético a que en los meses de invierno “tienen un peso muy importante”. Sobre esto, criticó: “Mantiene una visión voluntarista de creer que cuando pase el frio, cuando pase el invierno o que cuando pasen estas importaciones de energía, la cosa se aliviana, pero cuando mirás los números ves que estás ante un problema estructural, macroeconómico que requiere una solución integral”.

Santángelo sostuvo que en medio de este contexto, el Gobierno no debería utilizar parches. “Estamos en una situación muy grave, con una alta inflación, con una situación fiscal complicada y donde la integralidad está complicada”, advirtió.

También, cuestionó los dichos del flamante secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien envió un fuerte mensaje a los supermercadistas al señalar: “A ellos no los vamos a perseguir, se van a venir a sentar solos”. Sobre esto, el consultor aclaró: “La secretaría de comercio no tiene ningún rol en la política antiinflacionaria, su rol es promover la competencia, evitar los monopolios y que haya un correcto funcionamiento de la economía. La antiinflación es un fenómeno macroeconómico, que es responsabilidad de la política económica y del Banco Central”.

En el marco de la inauguración de un mercado en Lomas de Zamora, el funcionario que responde a Sergio Massa se refiriera a “los abusos de aquellos que importaban al dólar oficial” y que luego “especulaban” al trasladar a la góndola “los precios que querían”.

En ese sentido, les advirtió a los empresarios: “Los vamos a tocar en la fibra que más les duele, que es el bolsillo. Porque vamos a generar las alternativas que necesitamos para que los precios sean los precios justos, que tienen que ver con una idea de un comercio guiado por un capitalismo distinto, en donde el criterio de éxito no es exclusivamente el fin de lucro”.