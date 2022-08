La indignación de Eduardo Feinmann por la detención del conductor que quiso pasar un piquete: “Es la Argentina del revés”

Este miércoles, en El noticiero de LN+, Eduardo Feinmann expresó su indignación por lo ocurrido esta misma tarde cuando efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron y esposaron a un hombre que quería circular por la avenida 9 de Julio, que se encontraba cortada al tránsito por una protesta de agrupaciones gremiales y de piqueteros. “Este país se ha convertido en la Argentina del revés”, protestó con vehemencia el periodista.

En la ronda de presentación de noticias que habitualmente se hace en El noticiero de LN+, cuando fue el turno del periodista especializado en temas judiciales Gabriel Iezzi, este contó lo que había ocurrido con la persona que tuvo problemas con la Policía de la Ciudad al querer transitar por la 9 de Julio, donde había un piquete.

Eduardo Feinmann, indignado por la detención del automovilista que quiso avanzar en un piquete

“Un joven de 33 años, de nombre Álvaro, quiso cruzar un control policial, había un piquete por delante, esto fue en 9 de Julio, entre Córdoba y Cerrito. Él quiso cruzar, y delante de Desarrollo Social estaban acampando piqueteros, gremialistas de Ctera, etc. y fue detenido y esposado por Policía de la Ciudad”, relató Iezzi. La policía alegó que la detención se produjo por “resistencia a la autoridad”.

Antes de que el periodista de policiales pasara a dar otro de sus adelantos, Feinmann lo interrumpió. “Esperá, esperá... dejame, les pido por favor. Mostrá el momento... ahí vemos al Policía de la Ciudad”, dijo el conductor de El noticiero de LN+, mientras en pantalla se veía a los agentes hacer salir del auto a un joven para luego detenerlo.

Mientras en pantalla se proyectaban estas imágenes, un Eduardo Feinmann indignado, decía: “Este país se ha convertido en la Argentina del revés, en “Cambalache”, donde da lo mismo un burro que un gran profesor”.

De inmediato, el periodista se preguntó: “¿Cómo puede ser que en el país de los piquetes, donde hay miles de personas cometiendo un delito que es cortar una calle, al que comete el piquete, (le dicen:) ‘Tranquilo, hacé lo que quieras?’. Y al trabajador, como este joven, que lo único que quiere es irse, cruzar, transitar libremente como dice la Constitución Nacional, se lo llevan preso?”.

Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, informó que se iniciará sumario administrativo al policía responsable de la detención del automovilista en la 9 de Julio Twitter / @MarceDaless

“Es al revés, señores, al revés -continuó Feinmann-. ¿O no se dan cuenta que es al revés? ¿Cómo se puede entender que aquél que quiere transitar libremente se lo llevan en cana y le ponen las esposas, los grilletes? ¿Cómo se puede entender?”.

“Este tipo de cosas indignan”, expresó el periodista y añadió: “A los que hay que correr es a los del piquete, no al señor del auto. A ver si entienden de una vez y por todas. A la policía, a la política, a ver si entienden que no es lo mismo un honesto que un delincuente. No es lo mismo”.

A continuación, Feinmann se refirió a la respuesta por este suceso del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, que expresó, a través de un tuit, que se iniciaría un sumario administrativo al comisario a cargo del operativo que derivó en la detención del joven. “Si no está capacitado para resolver una situación profesionalmente, no puede seguir siendo parte de la Policía de la Ciudad”, expresó el funcionario porteño en su cuenta de Twitter.

En relación a esto, el periodista señaló: “Creo que hubo una gran indignación de Marcelo D’Alessandro que es el ministro y lo bien que hace en indignarse. De patadas en el o...., perdón, en la cola hay que sacarlos. No sé si es comisario, subcomisario, agente, chau, afuera”.

“No entendiste nada, maestro, no entendiste de qué se trata -señaló luego Feinmann, que se dirigió al policía que realizó la detención-. Ocupate de otra cosa, hacé otra cosa en tu vida. No podés identificar un delito del otro... ¿Cómo le vas a poner (las esposas) a un ciudadano trabajador, honesto, que lo único que quería hacer era ir a su laburo?”.

“A ver, este joven quería ir a su laburo ¡A su laburo!”, remató el conductor de El noticiero de LN+, con un visible enojo.