Lacunza descartó una posible alianza electoral entre Pro y La Libertad Avanza en 2027: “No creo que pase”

El economista Hernán Lacunza ratificó que será candidato a presidente en las próximas elecciones como cabeza de Pro, aseguró que cuenta con el apoyo del expresidente Mauricio Macri y desestimó un posible acuerdo electoral ente el partido amarillo y La Libertad Avanza, tal como ocurrió en las últimas legislativas en la ciudad de Buenos Aires. “Tenemos diferencias irreconciliables”, remarcó.

“No creo que pase [una alianza] porque no creo que esa mesa de negociación consiga llegar a buen puerto. Tenemos diferencias irreconciliables, constitucionales y económicas. De hecho, en la agenda se habla de territorios, cargos y listas, que no es la mismo que trata la de la gente. Por lo tanto, soy escéptico”, expresó este martes a la noche en LN+ entrevistado por Alfredo Leuco.

Acto seguido, el economista señaló que su vocación y convicción está en proponerle a la sociedad una alternativa “más allá de lo que digan otros dirigentes”. “Por supuesto no voy a ser insolente, no me es indiferente y sé que todas las voces valen, pero me importa más lo que opine la gente. Y si hay un auditorio para nuestra propuesta, allí voy a estar”, siguió.

🔴 Hernán Lacunza: “No creo que haya una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza”



📌 Ahora, en El Diario de Leuco con @alfleuco en vivo por LN+ pic.twitter.com/89spFPj7Uc — LN+ (@lanacionmas) September 30, 2026

Luego insistió en que es muy difícil que exista un acuerdo entre ambos partidos y, consultado sobre qué ocurriría con su candidatura en caso de que se llegue a una alianza y la candidata sea Patricia Bullrich, respondió: “Ella es hoy presidenta del bloque del Senado de La Libertad Avanza, no está en el Pro. Podemos hacer conjeturas de todo tipo, pero hay que hablar sobre la realidad. Hoy en día no está ese escenario”.

Lacunza también negó que su candidatura -o la de cualquier dirigente de Pro- sea “funcional al kirchnerismo”. “¿Qué clase de liberales somos si quisiéramos inhibir la competencia electoral? ¿Queremos monopolios para votar? Además, si Milei pensara así sería panelista de televisión. De última, existe el balotaje, con lo cual hay distintas instancias", explicó.

Lacunza confirmó que será candidato Santiago Filipuzzi

En cuanto a su vínculo con Mauricio Macri, el presidente de Pro, el economista aseguró que hablan periódicamente y que internamente apoyo su candidatura. “Varios colegas me hicieron llegar que su mensaje en la reunión en Jujuy fue pedir que se respalde mi candidatura. También me lo ha dicho a mí, que hay que mantener esa alternativa para la sociedad”, declaró.

Por otra parte, el exministro de Economía planteó dos principales diferentes entre sus propuestas y la administración de Milei: la obra pública, sobre la cual dijo que un país no puede estar cuatro años sin inversiones, y la morosidad, sobre lo que argumentó que el Gobierno debería intervenir. “El Gobierno dice que es un problema entre privados, pero el Estado tiene un rol ahí. Hay que reconstruir capacidades”, sentenció.

“El plan contra la inflación fue exitoso en un principio en cuanto a evitar la herencia porque estábamos en la puerta de una hiperinflación. Pero después se enamoró de la herramienta del anclaje cambiario, que es muy eficaz, pero presionó sobre la competitividad de muchos sectores”, continuó. En esta línea también se refirió al dólar y dijo que “no es libre”. “El Gobierno interviene. Hay que terminar de levantar los controles cambiarios para saberlo”, cerró.