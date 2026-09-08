Hernán Lacunza, exministro de Economía: “Si el Gobierno sigue así, va a ganar el kirchnerismo”

El exministro de Economía Hernán Lacunza fue entrevistado por Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina (LN+), donde habló sobre las elecciones presidenciales de 2027 y la economía del país. El exfuncionario sostuvo que “si el Gobierno sigue así, va a ganar el kirchnerismo” el año que viene y planteó que las diferencias entre Pro y el oficialismo son “económicas, pero también institucionales”.

“Pro y La Libertad Avanza (LLA) no son lo mismo”, manifestó Lacunza, quien ha expresado sus intenciones de presentar una candidatura para presidente, y siguió: “Porque el Gobierno cree que sin estabilidad no hay crecimiento, y tienen razón. Pero nosotros decimos que, sin crecimiento, la estabilidad no dura. Porque naufraga social y políticamente”.

Lacunza en LN+

Luego, profundizó: “Ellos [LLA] tienen una habilidad retórica importante. Polarizan: ponen todo blanco o negro. Entonces, cuando cuestionás, te desacreditan con insultos. Por ejemplo, si decís que subió la mora, te dicen, ‘ah no, es porque vos querés darle a la maquinita’. Lo que es importantes de entender es que el semáforo es el Estado: es el que previene”.

Según Lacunza, en el oficialismo “hay un enfoque dogmático o fanático” que “asusta”. “Tengo miedo que termine mal. Es importante reconocer los matices”, dijo y subrayó: “Porque podés bajar la inflación del 200% al 30%, pero del 30% al 0% es más difícil: se corre un riesgo social y electoral”.

Consultado sobre el diferencial que abona su candidatura, el exfuncionario macrista precisó: “Tiene que haber una opción de centro derecha, que abra el mercado pero que al mismo tiempo le salten las alarmas si 30.000 empresas están en problemas o si baja el empleo”. “Desde la recuperación democrática, todos los gobiernos empezaron mejor de lo que terminaron. Entonces yo no quiero asistir a un nuevo naufragio. El camino sí importa”, apuntó Lacunza.

Lacunza fue ministro de Economía durante la gestión Macri archivo - Argentinian Presidency

En relación a la salud interna del partido que promueve su candidatura, Lacunza detalló: “Pro es un sistema de valores, un equipo, un norte, pero al mismo tiempo adentro hay diferencias. Por ejemplo, con [Cristian] Ritondo pensamos distinto, pero eso nos obliga a ser mejores. La competencia ideológica es buena y nos enseña que nadie es mejor que otro. Tenemos que reconstruir el Pro y la Argentina, y lo mejor es poner una candidatura independiente”.

Siguiendo en la senda de marcas las diferencias con LLA, Lacunza sumó: “Pro es un partido de la oposición: no hay cogobierno. Y si hay funcionarios que alguna vez estuvieron con nosotros, ahora están en el Gobierno a título personal”. “¿Diego Santilli sigue siendo de Pro?“, fue otra de las preguntas que recibió el candidato presidencial. ”Bueno, si yo tengo el carnet de Racing y soy funcionario de Independiente, no soy más de Racing...“, evadió Lacunza.

Al momento de opinar sobre Mauricio Macri, Lacunza dijo: “Es el líder del partido y fundador de Pro. Por lo cual tiene una visión importante. Mi candidatura no es una aventura individual, es importante ser orgánicos”.

En el cierre y en evidente clave electoral, el exministro de Economía trazó una analogía con una de las grandes leyendas del rock nacional. “Si yo fuera Charly García, diría: ‘me tiré por vos’. Yo no especulo: me tiro. Y si el agua está fría, me lo dirá la gente. No los dirigentes. Si hay gente para esa propuesta, vamos a llegar a buen puerto”.