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Hernán Lacunza, exministro de Economía: “Si el Gobierno sigue así, va a ganar el kirchnerismo”

El exfuncionario nacional diferenció la propuesta de Pro de la del oficialismo de cara a 2027 y sostuvo que sus diferencias con el oficialismo son “económicas pero también institucionales”

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El exministro de Hacienda dialogó con Carlos Pagni
El exministro de Hacienda dialogó con Carlos Pagni

El exministro de Economía Hernán Lacunza fue entrevistado por Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina (LN+), donde habló sobre las elecciones presidenciales de 2027 y la economía del país. El exfuncionario sostuvo que “si el Gobierno sigue así, va a ganar el kirchnerismo” el año que viene y planteó que las diferencias entre Pro y el oficialismo son “económicas, pero también institucionales”.

Pro y La Libertad Avanza (LLA) no son lo mismo”, manifestó Lacunza, quien ha expresado sus intenciones de presentar una candidatura para presidente, y siguió: “Porque el Gobierno cree que sin estabilidad no hay crecimiento, y tienen razón. Pero nosotros decimos que, sin crecimiento, la estabilidad no dura. Porque naufraga social y políticamente”.

Lacunza en LN+
Lacunza en LN+

Luego, profundizó: “Ellos [LLA] tienen una habilidad retórica importante. Polarizan: ponen todo blanco o negro. Entonces, cuando cuestionás, te desacreditan con insultos. Por ejemplo, si decís que subió la mora, te dicen, ‘ah no, es porque vos querés darle a la maquinita’. Lo que es importantes de entender es que el semáforo es el Estado: es el que previene”.

Según Lacunza, en el oficialismo “hay un enfoque dogmático o fanático” que “asusta”. “Tengo miedo que termine mal. Es importante reconocer los matices”, dijo y subrayó: “Porque podés bajar la inflación del 200% al 30%, pero del 30% al 0% es más difícil: se corre un riesgo social y electoral”.

Consultado sobre el diferencial que abona su candidatura, el exfuncionario macrista precisó: “Tiene que haber una opción de centro derecha, que abra el mercado pero que al mismo tiempo le salten las alarmas si 30.000 empresas están en problemas o si baja el empleo”. “Desde la recuperación democrática, todos los gobiernos empezaron mejor de lo que terminaron. Entonces yo no quiero asistir a un nuevo naufragio. El camino sí importa”, apuntó Lacunza.

Lacunza fue ministro de Economía durante la gestión Macri
Lacunza fue ministro de Economía durante la gestión Macriarchivo - Argentinian Presidency

En relación a la salud interna del partido que promueve su candidatura, Lacunza detalló: “Pro es un sistema de valores, un equipo, un norte, pero al mismo tiempo adentro hay diferencias. Por ejemplo, con [Cristian] Ritondo pensamos distinto, pero eso nos obliga a ser mejores. La competencia ideológica es buena y nos enseña que nadie es mejor que otro. Tenemos que reconstruir el Pro y la Argentina, y lo mejor es poner una candidatura independiente”.

Siguiendo en la senda de marcas las diferencias con LLA, Lacunza sumó: “Pro es un partido de la oposición: no hay cogobierno. Y si hay funcionarios que alguna vez estuvieron con nosotros, ahora están en el Gobierno a título personal”. “¿Diego Santilli sigue siendo de Pro?“, fue otra de las preguntas que recibió el candidato presidencial. ”Bueno, si yo tengo el carnet de Racing y soy funcionario de Independiente, no soy más de Racing...“, evadió Lacunza.

Al momento de opinar sobre Mauricio Macri, Lacunza dijo: “Es el líder del partido y fundador de Pro. Por lo cual tiene una visión importante. Mi candidatura no es una aventura individual, es importante ser orgánicos”.

En el cierre y en evidente clave electoral, el exministro de Economía trazó una analogía con una de las grandes leyendas del rock nacional. “Si yo fuera Charly García, diría: ‘me tiré por vos’. Yo no especulo: me tiro. Y si el agua está fría, me lo dirá la gente. No los dirigentes. Si hay gente para esa propuesta, vamos a llegar a buen puerto”.

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