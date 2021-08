Las razones por las que Patricia Bullrich no condena los dichos de Fernando Iglesias

La Presidenta del PRO Patricia Bullrich participó anoche de La Trama del Poder, por LN+, y fue consultada sobre los dichos de Fernando Iglesias, hoy en el centro de la polémica, luego de que se conociera una lista de invitados vip a la Quinta de Olivos, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El diputado por Juntos por el Cambio apuntó contra Florencia Peña, Úrsula Vargues y Sofía Pacchi, cuestionadas por sus ingresos a la residencian presidencial, y sus comentarios fueron calificados de “misóginos”. Gabriela Cerruti inició una acción disciplinaria contra Iglesias y pidió que sea excluido de la Cámara baja.

Luego de que algunos referentes de Juntos por el Cambio se expresaran al respecto y criticaran a su compañero de coalición, Bullrich fue consultada sobre si el funcionario debía disculparse. Sorprendió con su argumentación.

“Hasta que no pongamos pautas claras para todos, yo no voy a entrar en el juego de atacarlo a Fernando Iglesias. Siento que en un país donde no hay igualdad de trato para las mismas causas... y el kirchnerismo es defensor de las peores conductas de sus miembros, entonces, si nosotros entramos en el juego, se da un doble ataque a nosotros, mientras ellos encubren. No, yo no entro en eso”, sostuvo la exministra de Seguridad.

Y agregó: “No es solamente un problema de doble moral, es un problema más profundo del kirchnerismo que nunca dijo nada de ningún miembro que ha tenido ataques, insultos, agravios y conductas indecorosas. Desde Raúl Zaffaroni hasta Victoria Donda o el propio Presidente atacando a Cristina Kirchner en su momento”.

Para la exfuncionaria se debe dar un área de juego democrático en donde sea elevado el debate y el lenguaje dentro de la discusión política. “No estoy igualando, estoy diciendo que primero quiero un área democrática y de libertad de expresión. Si no es así, nosotros criticamos a los nuestros y ellos defienden a los suyos. Nos pegan ellos y nos pegamos nosotros”, dijo.

Y ejemplificó: “Leopoldo Moreau dijo que nosotros éramos los Videlas del ‘76; me dijeron ‘asesina’ en el caso de [Santiago] Maldonado; Leandro Santoro me dijo borracha. Una vez que ellos pongan el lenguaje como una única lógica de comunicación, y no sean la policía del lenguaje cuando son miembros de Juntos por el Cambio, entonces yo ahí podría expresarme”.

Con una férrea crítica al Frente de Todos, la líder del PRO concluyó: “Cuando el kirchnerismo le decía barbaridades a Victoria Donda, ellos no salieron a hacer una denuncia penal contra La Cámpora por lo que le decían a Donda, entonces ellos no tienen ninguna autoridad para criticar el lenguaje de un miembro de Juntos por el Cambio, cuando lo que han hecho es ser encubridores de conductas terribles de sus propios miembros, desde Zaffaroni, que tenía cabarets en sus departamentos”.

LA NACION