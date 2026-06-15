Lionel Scaloni, antes del debut de Argentina contra Argelia: “El primero partido no es fundamental”

A tan solo horas del debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, el director técnico, Lionel Scaloni buscó bajar los niveles de ansiedad en el entorno del plantel. Con la experiencia previa en Qatar como referencia, insistió en la necesidad de mantener el equilibrio emocional frente a las expectativas del público y la prensa.

“Tranquilidad seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial, que no es fundamental el primer partido”, señaló Scaloni durante la conferencia de prensa oficial.

Lionel Scaloni durante la conferencia de prensa Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La probable formación de la Selección Argentina para el debut

Respecto a la conformación del once inicial para enfrentar a Argelia, el entrenador mantuvo hermetismo, y remarcó que primero debe comunicar la formación a los jugadores.

En relación al estado físico de Emiliano “Dibu” Martínez, despejó cualquier duda al afirmar que “está bien, está disponible para mañana”. Asimismo, despejó las preocupaciones sobre los lesionados, confirmando que, a excepción de una evaluación final sobre Nicolás Tagliafico, el plantel se encuentra en condiciones óptimas: “Nunca tuve inconvenientes en armar el equipo; el inconveniente que tuve es dejar afuera a algunos jugadores que son grandes futbolistas”.

En cuanto a la estrategia táctica, Scaloni admitió haber probado variantes en la semana, incluyendo diferentes estructuras defensivas: “La esencia del equipo será la misma, más allá de jugar con tres centrales, dos centrales o con cinco defensores. No cambiará, en principio, la línea del equipo”.

Entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas AFA

El análisis de Scaloni

Al ser consultado por la importancia de la personalidad en este tipo de torneos, el técnico sostuvo: “La garra te ayuda a sacar en ciertos momentos del partido alguna solución, pero creo que es un cúmulo de cosas; la principal es intentar jugar bien, que es lo que nos ha llevado hasta acá”.

El análisis del rival tampoco pasó inadvertido y calificó a Argelia como un conjunto complejo y dinámico. “Es un buen equipo, que tiene jugadores rápidos adelante y que, según cómo quiera jugar en el mediocampo, pueden tener buen pie y mucho físico. Nos va a poner las cosas muy difíciles, seguro”, analizó.

El técnico comparó el desafío de enfrentarse a Argeliacon los recientes desempeños de otros seleccionados en el certamen y advirtió que el nivel de paridad es absoluto y no admite excesos de confianza.

Finalmente, Scaloni concluyó: “Me voy emocionando cada vez más y creo que es en relación a lo que uno va viendo, va va generando y creo que eso es es típico de nosotros de nuestra cultura y está bien que así sea”.