Luis Chocobar rompió el silencio y habló sobre el caso del policía que mató a un motochorro en Moreno

El sargento de la Bonaerense Luis Chocobar rompió el silencio este viernes y se refirió al caso del policía Lucas Abraham Mallea, quien mató a un delincuente durante un intento de robo en Moreno y por el que ahora es investigado por la Justicia. “ Para mi actuó bien” , afirmó en declaraciones a LN+.

Chocobar fue condenado en 2021 a dos años y medio de prisión en suspenso por matar a un delincuente cuando huía en diciembre de 2017. El oficial de la Bonaerense aseguró que hay “claras coincidencias” entre su caso y el de Mellea, quien se encuentra acusado por homicidio agravado.

“El policía está para defender a la sociedad y, en este caso, él no solo se defendía a sí mismo si no también a su pareja”, afirmó Chocobar en el programa + Realidad, conducido por Jonatan Viale.

El sargento de la Bonaerense hizo hincapié en que Mallea, de 31 años no salió a la calle “a ver a quién salía a lastimar”. “Simplemente se encontró con esa situación e hizo lo que le dio el cuero para hacer”, acotó. Consultado sobre si cree que el agente actuó bien, fue contundente: “Para mi, sí”.

“Se defendió a sí mismo y defendió a su pareja. Acá en la Argentina, el delincuente siempre tiene las de ganar. El puede matar o puede lastimar sin importar qué. Y si el policía no hacía nada, ponía en riesgo su vida. Tuvo que tomar una decisión en pocos minutos”, profundizó.

Chocobar comparó la condena que recibió hace dos años pof parte del Tribunal Oral de Menores porteño N° 2 con el arresto por homicidio agravado que afrontó Mallea en un principio. Así, acusó a la Justicia de “apuntar siempre primero contra la policía y “después mirar para el otro lado”.

“Es triste porque no estamos preparados para estar en la cárcel, con los ganchos puestos. Te cambia la cabeza por completo. Te lastima el ego”, confesó.

Las secuelas que el asesinato dejó en Chocobar

El sargento de la Bonaerense sobre las consecuencias que la presión política, mediática y social tuvieron sobre él. Aunque dijo estar “bien”, reveló sufrir “muchos problemas de salud”, algunos de ellos “psicológicos”. “Bajé mucho de peso, más de 40 kilos. Me agarró diabetes y transité un coma diabético”, expresó.

“Siento que cumplí con mi deber y me jodí la vida. Me estigmatizaron y no es grato que la gente sea tan mala con uno o vea todo desde la otra vereda”, lamentó. Aun así, Chocobar aseguró que repetiría su accionar de 2017. “Volvería a hacer lo que hice porque es para de defender a la sociedad”. No daría vuelta la cara”, sostuvo.

Por otro lado, le agradeció a la ahora precandidata a presidenta Patricia Bullrich por haberle “dado siempre una mano y apuntó contra el kirchnerismo -que en este entonces se posicionaba como fuerza opositora- por “politizar” su situación.

