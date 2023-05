Argentina vs. Nueva Zelanda, en vivo: el minuto a minuto del partido del Mundial Sub 20

escuchar

16.54. ¡Golazo de Estados Unidos!

A los 95′, Niko Tsarkis puso el 2 a 0 ante Eslovaquia luego de gambetear a un defensor y definir con zurda al palo del arquero Adam Hrdina, que ya se había movido para el otro lado. De esta manera, el conjunto norteamericano mantiene el puntaje ideal y se asegura el primer puesto del grupo B.

16.52. ¡Gol de Ecuador!

Tommy Chamba pone el 7 a 0 a los 89′. El elenco sudamericano amplía la ventaja en Santiago del Estero.

16.48. ¡Gol de Ecuador!

Ecuador iguala a Brasil y se convierte en la selección con más goles a favor en un mismo partido del vigente Mundial Sub 20 (la Verdeamarela lo consiguió en el triunfo 6 a 0 ante República Dominicana). El sexto tanto llegó por intermedio de Alan Minda, que ya había convertido el quinto.

16.43. Así está la tabla de posiciones del grupo de la Argentina

Con la Argentina clasificada a octavos de final, el resto de los equipos de la zona A también pueden lograr el mismo objetivo en la última jornada que se disputa este viernes a las 18. La albiceleste recibirá a Nueva Zelanda en el estadio San Juan del Bicentenario y Uzbekistán chocará contra Guatemala en Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Javier Mascherano obtendrá el primer puesto si no pierde, es decir si gana o empata. Teniendo en cuenta que a la próxima instancia van los dos líderes más los mejores cuatro terceros entre las seis zonas, los kiwis están bien perfilados para seguir en carrera, más allá de una posible derrota frente al anfitrión. De triunfar lograrán el primer lugar y con una iguadad, el segundo.

De los combinados guatemalteco y uzbeko uno quedará último y, en consiguiente, eliminado. Teniendo en cuenta que acumulan cero y un punto, respectivamente, la igualdad no le servirá a ninguno. En ese marco, ambos buscarán ganar para meterse entre los 16 mejores con la diferencia de que los centroamericanos solo pueden hacerlo como un mejor tercero. Los asiáticos, en tanto, pueden ser escoltas si ganan y si la Argentina supera a Nueva Zelanda.

Grupo A

16.37. El presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, se pronunció en Twitter en la previa del partido

El mandamás del ente regulador del fútbol a nivel nacional, publicó un tweet haciendo referencia al partido ante Nueva Zelanda y pidió por el apoyo de la gente: “Alentemos todos juntos a estos juveniles, abanderados de la ilusión argentina, y el futuro del equipo nacional”, expresó.

16.31. Los cambios que planea Mascherano

El DT de la selección argentina planea varias modificaciones de cara al enfrentamiento ante Nueva Zelanda. En primer lugar, Valentín Barco y Valentín Carboni no podrán sumar minutos luego de retirarse con dolencias del duelo ante Guatemala. Ambos no tendrían inconvenientes para reincorporarse al equipo en octavos de final, pero no están al 100% físicamente y Mascherano prefiere no arriesgarlos. Por otro lado, Tomás Avilés, expulsado, será reemplazado por Lautaro Di Lollo. De mitad de cancha en adelante, en tanto, también habrá cambios: Federico Redondo e Ignacio Miramón podrían acompañar a Gino Infantino. Arriba, Ignacio Maestro Puch ingresaría en lugar de Alejo Véliz y Luka Romero reemplazaría a Matías Soulé.

Federico Redondo es el futbolista con mayor eficacia de pases, con un 94,4%, en lo que va del Mundial Sub 20, entre todos los que jugaron más de 45'. FABIAN MARELLI

16.26. ¡Gol de Ecuador!

A los 66′, Alan Minda, que había ingresado apenas cinco minutos atrás en lugar de Daniel de La Cruz, convirtió el quinto gol de la selección sudamericana ante Fiji.

16.14. Cómo ver online Argentina vs. Nueva Zelanda

El encuentro está programado para este viernes a las 18 y, al igual que todos los partidos que la selección argentina, se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, TV Pública y DSports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, DGO y Cont.ar. Quienes cuenten con Flow o Telecentro Play, en tanto, pueden sintonizar alguno de los canales directamente a través del cableoperador (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

16.07. Comenzó el segundo tiempo en ambos partidos del primer turno

Hay modificaciones en dos de las cuatro selecciones para afrontar el complemento. En el partido que se disputa en Santiago del Estero, el entrenador de Fiji, luego de una actuación para el olvido en la primera etapa, realizó tres modificaciones para intentar cambiar el trámite del encuentro: Samuel Navoce, Eneriko Matau y Sailasa Ratu, ingresaron en lugar de Peter Ravai, Faazil Ali y Sterling Vasconcellos (a los 40′, Gaery Kubu reemplazó al lesionado Mohammed Raheem). En San Juan, en tanto, Eslovaquia busca el empate con los ingresos de Artur Gajdos, Bálint Csóka y Timotej Jambor, en lugar de Adam Gazi, Mário Sauer y Adam Griger.

16.02. A qué hora juega Argentina vs. Nueva Zelanda

El encuentro entre argentinos y neozelandeses se disputa en el estadio San Juan del Bicentenario, desde las 18, con el arbitraje del qatarí Salman Ahmad Falahi. En caso de empatar, la selección local se asegurará el primer puesto del grupo A, lo que le permitiría enfrentarse a uno de los mejores terceros.

Los jugadores de la selección argentina se divierten en uno de los entrenamientos previos al partido ante Nueva Zelanda. Télam

15.56. Final del primer tiempo en ambos partidos del primer turno

El japonés Yusuke Araki y el brasileño Ramon Abatti Abel, pitaron el final de la primera etapa en Santiago del Estero y San Juan, respectivamente. En el Madre de Ciudades, Ecuador le gana 4 a 0 a Fiji, con dos goles de Justin Cuero, uno de Kendry Páez y otro de José Klinger; mientras que en el San Juan del Bicentenario, Estados Unidos derrota por la mínima diferencia a Eslovaquia con un tanto de Cade Cowell.

15.52. ¡Gol de Ecuador!

‘La Tri’ vapulea a Fiji con una muestra de fútbol que no había presentado hasta el momento en la Copa del Mundo. En el tiempo de descuento de la primera etapa, Justin Cuero convirtió su segundo gol del partido y el cuarto para su selección, que gana sin despeinarse ante una débil selección oceánico que nunca le encontró la vuelta al partido.

15.39. ¡Gol de Estados Unidos!

El elenco norteamericano quiere seguir con puntaje perfecto en el Mundial Sub 20. Antes del término de la primera etapa, Cade Cowell apiló rivales desde tres cuartos de cancha y, de zurda, convirtió un golazo para darle la ventaja parcial a su selección en el encuentro ante Eslovaquia.

15.37. ¡Gol de Ecuador!

El elenco sudamericano gana, gusta y golea. Domina todas las facetas del juego y ya derrota 3 a 0 a Fiji en poco más de media hora de partido. El tercero fue obra de Justin Cuero, que recibió un buen pase de Nilson Angulo y definió con potencia para que Joji Vuakaca no pueda hacer nada para evitar el tanto.

15.34. ¡Gol de Ecuador!

A los 34′, José Klinger puso el 2 a 0 ante Fiji . Recibió, sin marca, un pase largo de Kendry Páez, cerca del vértice izquierdo del área rival. Gambeteó a Mohammed Raheem y definió abajo, al primer palo, para vencer al arquero Joji Vuakaca.

15.31. Primera media hora de juego en los partidos del grupo B

Transcurridos los primeros 30′ de los últimos dos partidos del grupo B del Mundial Sub 20 Argentina 2023, Ecuador derrota a Fiji por la mínima diferencia y se trepa al segundo lugar de la tabla de posiciones, lo que, hasta el momento, le otorga un boleto directo a los octavos de final junto con Estados Unidos, que se mantiene en lo más alto con el empate parcial 0 a 0 ante Eslovaquia.

15.24. La edición de 2001, el único antecedente de un Mundial Sub 20 en el país

La única vez que la Copa del Mundo Sub 20 se realizó en la Argentina, hasta este año, fue en 2001. En aquella ocasión, el elenco nacional, conducido por José Néstor Pekerman, se llevó el campeonato tras vencer 3 a 0 a Ghana en la final. Las figuras más destacadas fueron Javier Saviola, Andrés D’Alessandro, Maximiliano Rodríguez, Leonardo Ponzio, Alejandro ‘Chori’ Domínguez y Nicolás Burdisso, entre otros. A diferencia de este 2023, dicho certamen se disputó únicamente en el estadio José Amalfitani; mientras que este año hay cuatro recintos seleccionados para albergar el torneo: Bicentenario de San Juan, Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Malvinas Argentinas de Mendoza y Único Diego Armando Maradona de La Plata.

15.16. Así se juega la fecha 3 de la etapa de grupos del Mundial Sub 20

Grupo A

Nueva Zelanda vs. Argentina - Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario.

- Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario. Uzbekistán vs. Guatemala - Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Grupo B

Eslovaquia vs. Estados Unidos - Viernes 26 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario.

- Viernes 26 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario. Ecuador vs. Fiji - Viernes 26 de mayo a las 15. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Grupo C

Colombia vs. Senegal - Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Japón vs. Israel - Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Grupo D

República Dominicana vs. Italia - Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Brasil vs. Nigeria - Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Grupo E

Túnez vs. Uruguay - Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Irak vs. Inglaterra - Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Grupo F

Honduras vs. Francia - Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Corea del Sur vs. Gambia - Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fixture completo del Mundial Sub 20 Argentina 2023, con días y estadios confirmados FIFA - FIFA

15.07. ¡Gol de Ecuador!

A los 7′ de la primera etapa, el jugador más joven del certamen, Kendry Páez, puso el 1 a 0 para el elenco sudamericano. Con este resultado, el equipo dirigido por Miguel Ángel Bravo se trepa al segundo puesto de la tabla y deja a Eslovaquia en el tercer lugar.

15.00. Comienzan los compromisos entre Ecuador vs. Fiji y Eslovaquia vs. Estados Unidos

La pelota ya comenzó a rodar en Santiago del Estero, donde se enfrentan Ecuador y Fiji; y en San Juan, ciudad en la que juegan Eslovaquia vs. Estados Unidos, ambos por la zona B.

14.51. Formaciones confirmadas para los partidos del primer turno

Las cuatro selecciones que abren la jornada del viernes 26 de mayo ya dieron a conocer sus respectivas alineaciones:

Ecuador vs. Fiji

Ecuador : Gilmar Napa; Daniel de la Cruz, Christian García, Joel Ordóñez, Maiky de la Cruz; Óscar Zambrano, Sebastián González, José Klinger, Kendry Páez, Nilson Angulo y Justin Cuero.

: Gilmar Napa; Daniel de la Cruz, Christian García, Joel Ordóñez, Maiky de la Cruz; Óscar Zambrano, Sebastián González, José Klinger, Kendry Páez, Nilson Angulo y Justin Cuero. Fiji: Joji Vuakaca; Mohammed Raheem, Peter Ravai, Sterling Vasconcellos, Joshua Laqeretabua; Nabil Begg, Abdullah Aiyas, Thomas Dunn; Sakiusa Saqiri, Faazil Ali y Arshad Khan.

Eslovaquia vs. Estados Unidos

Eslovaquia : Adam Hrdina; Samuel Kopásek, Dávid Ovsonka, Sebastián Kósa, Nicolas Sikula; Mário Sauer, Dominik Snajder, Máté Szolgai; Adam Gazi, Leo Sauer y Adam Griger.

: Adam Hrdina; Samuel Kopásek, Dávid Ovsonka, Sebastián Kósa, Nicolas Sikula; Mário Sauer, Dominik Snajder, Máté Szolgai; Adam Gazi, Leo Sauer y Adam Griger. Estados Unidos: Gabriel Slonina; Justin Che, Joshua Wynder, Brandan Craig, Caleb Wiley; Michael Halliday, Obed Vargas, Daniel Edelman; Owen Wolff, Diego Luna y Cade Cowell.

14.42. Desde las 15, comienza la actividad del día con dos partidos

A partir de las 15, se definen los clasificados a octavos de final por el grupo C. Ecuador se enfrenta a Fiji en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y, en simultáneo, Estados Unidos choca ante Eslovaquia en el San Juan del Bicentenario. La zona tiene como único puntero al elenco norteamericano, con puntaje ideal, mientras que ‘La Tri’ y el combinado europeo tienen tres puntos cada uno; los oceánicos, por su parte, aún no sumaron.

14.30. Bienvenidos al minuto a minuto de Argentina vs. Nueva Zelanda

Seguí la cobertura del tercer partido de la selección nacional en el Mundial Sub 20 Argentina 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del qatarí Salman Ahmad Falahi, se disputa en el estadio San Juan del Bicentenario, desde las 18, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, DGO y Cont.ar. Además, podés seguir el minuto a minuto en LA NACION con los mejores momentos y los goles del partido.