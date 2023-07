Luis Majul: “Con el corazón en la boca”

escuchar

“No me hagas vivir con el corazón en la boca ”, decía mi mamá cuando tardaba en volver a casa sin avisarle antes. Así está todo el sistema político. Con una incertidumbre total. Con el corazón en la boca. Porque, a dos semanas de las PASO, nadie puede asegurar, ni siquiera, un resultado aproximado.

Pero a ese problema se le suma otro, todavía más serio: el de la abulia. El mayor especialista en humor social de la Argentina, Guillermo Olivetto, lo describió, en una entrevista que le hice para la radio El Observador 107.9, con mucha claridad: “ La gente, más que enojada, está triste, harta, cansada y dolida ”.

Esa abulia explicaría, también, la falta de ganas de ir a votar.

En España, para que le gente no se quede en su casa, diseñaron este ingenioso video. Vale la pena prestarle atención. Una usuaria de X (Twitter) en nuestro país lo presentó así: “si no querés comer mierda frita, los próximos cuatro años en la Argentina, andá a votar”.

Compartimos la idea: si dejás de ir a votar, favorecés a lo aparatos que no quieren cambiar nada. Por otra parte, dentro de los aparatos, las operaciones sucias y la violencia política están en su más alto nivel.

El sábado, Sergio Massa, no pudo visitar la Matanza. Máximo Kirchner le anticipó que si se sumaba a la caravana junto a Fernando Espinoza y Axel Kicillof no solo lo iban a insultar. También le advirtió que lo podrían atacar físicamente. Algunos militantes del Movimiento Evita lo estaban esperando con ansiedad.

Son los que apoyan a Patricia Cubría, la esposa de Emilio Pérsico, el alto funcionario de Desarrollo Social que atiende de ambos lados del mostrador. El mismo que maneja el 55 por ciento de los planes Potenciar.

Cubría compite por la intendencia de La Matanza contra el actual titular, Fernando Espinoza, acusado de abuso por una ex asesora y muy cercano a Massa, a Cristina y a Kicillof.

Cubría oficializó su candidatura con un video que muy pronto se hizo viral. Le pusieron como título “Llora Espinoza”. Usaron la música de uno de los más grandes hits de Cristina Castro, “Lloran las rosas”.

La renovación de nuestro municipio la construimos con alegría. Hagamos entre todos y todas una Matanza feliz.#RenovemosLaMatanza#CubriaIntendenta



Mirá el video completo en mi canal de youtube. pic.twitter.com/yzLJVEHlKV — Patricia Cubria (@patriciacubria) March 9, 2023

Los militantes del Movimiento Evita denunciaron en sus redes que la gente de Espinoza los atacó a tiros. Y sugirieron que no se iban a quedar de brazos cruzados.

Pero eso no fue todo. Porque en las últimas horas Luis D’elía llamó a Massa, directamente, “cagón” por no haber ido a La Matanza. Además, le enrostró su doble condición de ministro devaluador y ajustador y candidato a presidente de la derecha.

Como si esto fuera poco, en las últimas horas, el intendente de Tigre, Julio Zamora le pidió al presidente una custodia personal, después de acusar a Massa de haberlo amenazado.

El jueves, a Zamora se le había impedido ir a la reelección con la lista del candidato a presidente Massa. Casi al mismo tiempo, se divulgó una encuesta de Opina Argentina en la que Zamora aparecía como el candidato mejor visto y el más votado de Tigre. Si Massa perdiera en Tigre, su pago chico, sería una catástrofe.

Igual que sería una catástrofe que Juan Grabois no le sumara ni un voto a Unión por la Patria. O al revés, que consiguiera demasiados votos provenientes del kirchnerismo duro. Es decir: una cantidad suficiente como para condicionar la campaña de Massa para la primera vuelta.

Todos los días, Massa le pide a Cristina que lo llame a Grabois y le ponga un bozal. Pero el enviado del Papa que dice vivir con apenas 200 mil pesos por mes, sigue repitiendo, a sus militantes, en privado, el exabrupto que pronunció hace un tiempo:

No es porque sea coherente y honesto. Es porque quiere sacarle al regalo que le hizo Cristina el máximo de provecho.

Por lo demás, en la vida real, Grabois es tan hipócrita como los dirigentes a los que pretender enfrentar. Porque a Massa se lo encontró en los pasillos de C5N y lo saludó con un beso, un abrazo y un apretón de manos. Es más: lo llamó “Señor Rival.”

Pero el problema de Massa es que no arranca. Que Unión por la Patria todavía no llegaría al 30 por ciento de los votos en todo el país. Es decir: tres puntos menos de los que obtuvo en las legislativas de octubre de 2021, cuando el Frente de Todos perdió contra Juntos por el Cambio por casi nueve puntos de diferencia.

Y el otro problema es que Massa mide menos que Kicillof, así como el gobernador mide mucho menos que intendentes del conurbano como los de Moreno, José C Paz o Merlo, donde hoy, los dos candidatos participaron de un acto.

Pero lo que se discute aquí, más que la fuerza de los aparatos, es hasta donde el desastre imperante afectará al peronismo en todo el país.

Massa no tiene nada que ofrecer.

Desde que Massa se hizo cargo, la inflación subió mas de un 115 por ciento. Es decir, más del doble de lo que aumentó durante el último año de Ah Pero Macri.

La pobreza pasó del 37 al 43 por ciento.

El dólar blue voló desde los 285 pesos hasta los 551 pesos del viernes pasado.

Y el acuerdo con el FMI no es para crecer, sino para pagar parte de la deuda que le debemos.

Pero eso no es todo. Porque este domingo Natalia Muscatelli demostró, con datos del INDEC, que los productos básicos de la canasta de alimentos aumentaron, desde junio de 2022 hasta junio de 2023, mucho más que el dólar blue, y que otros precios de la economía.

El azúcar pasó de 133 pesos a 614 pesos, lo que representa un aumento del 361 por ciento.

pasó de pesos a pesos, lo que representa un aumento del 361 por ciento. La leche en sachet de 132 a 309 pesos, lo que implica un incremento del 133 por ciento.

en sachet de a pesos, lo que implica un incremento del 133 por ciento. La docena de huevos de 272 a 856 , un 214 por ciento.

de a , un 214 por ciento. El dulce de leche de 220 a 542 , un 146 por ciento.

de a , un 146 por ciento. El yogur firme de 146 a 370 , un 153 por ciento.

firme de a , un 153 por ciento. Y los fideos secos para guiso de 122 a 308, un 152 por ciento.

La mayoría pronostica una inflación del 7% para julio y otra del 9% para el mes de agosto, por efecto de las medidas económicas que tuvo que implementar Massa para conseguir el anticipo de acuerdo con el FMI.

Pero ahora mismo, el crecimiento exponencial de los precios es un escándalo.

Las facturas de luz y de gas que no tienen subsidios están viniendo con un aumento del 400%, si se las compara con las del año pasado.

El aumento para la renovación de alquileres no tiene techo. Y el promedio de los pocos que se consiguen vienen con un 170%.

Las cuotas de la medicina prepaga llegan con una indexación del 8.7%

El transporte de pasajeros ya aumentó el 5.8% y se espera un nuevo incremento de los combustibles, que hace poco subieron un 4 por ciento.

Cada vez que los empleados de la consultora de Antoni Gutiérrez Rubí revisan los datos duros de la economía se hacen la misma pregunta.

¿Por qué la vice hace 15 días que no aparece? La última vez que lo hizo se mostró junto al candidato en una foto que parecía un meme

Arriba de un simulador de vuelo de Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera que pierde un promedio de 600 millones de dólares por año, y a la que, en su momento, Massa dijo que había que potenciar, pero con los ñoquis de la Cámpora afuera.

En el Instituto Patria las opiniones están divididas. Unos dicen que Cristina no aparece para no quitarle centralidad a Massa. Otros aseguran que lo que no quiere Cristina es quedar pegada a lo que podría llegar a ser la derrota más fuerte de la historia del peronismo.

Pero Massa también podría preguntarse:

¿Y en qué me ayuda Kicillof?

Porque Esta semana se conoció un falló de la justicia de Nueva York que significan dos cosas:

Una, que el Estado argentino, por una mala decisión de Cristina y de Kicillof, deberá pagar a un fondo que representa a los acreedores, por lo menos, 5 mil millones de dólares, por haber expropiado YPF de una manera ilegal.

Y la otra, que ese pago podría terminar en más de 8 mil millones de dólares, si se revisa el criterio con que la jueza Loreta Preska, a cargo del distrito Sur del tribunal de Manhatan, usa para dirimir este tipo de cuestiones.

A Massa le queda una sola esperanza.

Que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bulrich se despedacen en el tramo final de la campaña. O que sigan cometiendo errores de principiante. Como el de Patricia al traer a la memoria la palabra blindaje, como una de las herramientas para salir del cepo.

Si Juntos por el Cambio no quiere perder unas elecciones que podría ganar con cierta comodidad, debería evitar esos errores no forzados. Con un par de palabras más dichas los chicos grandes de La Cámpora hacen dulce de leche. Y hacen vivir a la oposición “con el corazón en la boca”.