Luis Novaresio mostró cómo están hoy en Rosario los vehículos de Gendarmería que Nación entregó en 2014: “Arrumbados”

Después de que el ministro de Seguridad Aníbal Fernández anunciara el desembarco de nuevos efectivos de la Gendarmería Nacional para luchar contra la violencia narco en la ciudad de Rosario, el periodista Luis Novaresio compartió un video en el que se muestran decenas de móviles de esa fuerza de seguridad federal arrumbados en un galpón. Los vehículos parecen nuevos, pero están llenos de polvo, con señales visibles de no haberse movido en años.

“Así están arrumbados los vehículos de Gendarmería que fueron enviados desde 2014. Mirá cómo están”, pidió Novaresio y mostró las imágenes, durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 AM, que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

En el video, aportado por el sitio Rosario3.com, se ven un serie de motos, camionetas y furgones pintados de verde con el logo de Gendarmería Nacional, estacionados uno al lado del otro. Son decenas de camionetas Amarok, motos Yamaha y camiones Iveco que se encuentran abandonados y llenos de polvo en un galpón a medio construir.

Novaresio mostró cómo están hoy en Rosario los vehículos de Gendarmería entregados en 2014

La desidia en que se encuentra el material permite ver, sin embargo, por la nomenclatura de las patentes, que se trata de vehículos del año 2014: “Son del famoso operativo de Sergio Berni, cuando era secretario de Seguridad de la Nación”, recordó Majul.

El 6 de mayo de 2014, el actual ministro del gobernador Axel Kicillof desembarcó en Rosario con un despliegue cinematográfico, fiel a su estilo, y dijo: “Vinimos a ocupar el territorio. Se terminaron las zonas liberadas”, sentenció Berni, durante una presentación para la prensa en el cuartel central de la Prefectura Naval: “Hoy llegó Gendarmería para empezar a ocupar el territorio. Va a ser el tiempo que sea necesario”, añadió.

En ese contexto, presentó en Rosario los 100 nuevos móviles policiales para la Gendarmería Nacional y la policía provincial, y anunció la incorporación de 500 efectivos que patrullarían los barrios conflictivos de la ciudad. Del evento, realizado en el Parque Independencia, participaron también quien en ese momento era el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, el entonces ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, la entonces intendenta, Mónica Fein, y el titular de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (PROCUNAR), Félix Crous, entre otros.

Rosario: el día que Sergio Berni presentó 100 nuevos móviles policiales

Casi una década después, aquellos móviles de Gendarmería que se presentaron de manera espectacular permanecen sin uso en el destacamento de Gendarmería de Rosario, ubicado en las calles San Martín y Virasoro, en un galpón que también quedó a medio construir, subrayó Novaresio.

“¿Entendés que no es solo el envío de material, o hacer un corte de cintas en un acto?”, preguntó el conductor. “Mirá las motos y los autos: no los han movido en años. Y estas imágenes son de ayer… Hasta ayer, el gobierno nacional tenía en un comando que se empezó a construir y no terminó, los móviles de la Gendarmería. Hay motos y colchones que mandaron a la bartola porque no tenían donde alojar a los gendarmes. Están abandonados”, agregó.

Preparativos de Gendarmería, Fuerzas Federales, Policía y Prefectura en Rosario Rodrigo Néspolo

En este punto, el periodista de policiales de LA NACIÓN, Gustavo Carabal, aportó un dato que confirma la fecha cercana en la que fueron enviados los móviles: “¿Ves la patentes de los móviles? Son del año 2014, cuando Berni era secretario de Seguridad, y la ministra era Cecilia Rodríguez (durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta)”. “¿Son torpes, corruptos o inoperantes?”, preguntó Majul; la respuesta de Novaresio fue en ese sentido: “Son un desastre”.

