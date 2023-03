“¿Por qué tengo que tener cuidado?”: el tenso momento que vivió un cronista que transmitía desde Rosario

escuchar

Nahuel Suárez, cronista de exteriores del noticiero central de América, sufrió un desagradable momento mientras transmitía en vivo desde un barrio de Rosario en el que la policía allanaba las casas de los sospechosos por el crimen del niño Máximo Jerez. El periodista fue amenazado por un vecino del lugar en plena transmisión. Cuando su colega Rolando Graña le sugirió, desde el estudio, que avisara a la policía del hecho, Suárez replicó: “No tengo porqué ir a la policía. Yo estoy trabajando”.

Suárez transmitía en vivo en la tarde del martes desde las calles de un barrio rosarino en el que la policía realizaba operativos para encontrar pruebas en domicilios de los posibles autores de la balacera relacionada con grupos narcos, que el domingo en la madrugada acabó con la vida del niño Máximo Jerez, de 12 años, en la zona de Los Pumitas, en Empalme Graneros, Rosario.

Un cronista de América fue amenazado en vivo mientras hacía un móvil desde Rosario

El cronista dialogaba desde el lugar con los conductores del noticiero, Rolando Graña y Soledad Larghi, que estaban en el estudio. “La gente no quiere hablar y hasta es lógico. En off todos te hablan y hay muy buen diálogo, pero cuando la cámara se prende te piden que no los enfoques, ni las casas. Más ahora, que hay allanamientos”, arrancó su reporte Suárez.

Justamente tras decir eso, el periodista se puso a hablar con alguien fuera de cámara, que parecía haberle dicho algo desubicado. El periodista, entonces, le respondió a la persona que le hablaba: “Me está mostrando a mí la cámara”. Al parecer, el vecino del lugar le pedía que no lo tomara la cámara, que es algo que no estaba sucediendo. En todo momento el encuadre estuvo posicionado sobre el periodista.

El contrapunto entre el cronista Nahuel Suárez y el vecino de Rosario era que el hombre no quería ser enfocado por la cámara, algo que nunca sucedió Captura América TV

“Porque mañana hay que vivir otro día y nos c... a balazos”, se escuchó la voz de la persona que no salía en pantalla. “Sin dudas, lo acabo de decir”, le aclaró el cronista.

Todo esto se dio en el contexto en el que los familiares y vecinos del niño asesinado de un balazo en el pecho destruyeron el lunes por la tarde cinco búnkeres donde vendían drogas los sospechosos del crimen. Luego, los grupos narcos que poseían esos reductos prometieron, a través de un video en redes sociales, vengarse de esos vecinos.

“¿Por qué tengo que tener cuidado?”

La discusión entre el cronista y la persona que le hablaba desde fuera de cámaras siguió un rato más, siempre en el mismo sentido de la disputa por salir o no en pantalla, hasta que Suárez en un momento reaccionó a algo que le dijo el hombre. “¿Por qué tené cuidado? ¿Por qué tengo que tener cuidado, si estoy trabajando, maestro?”, preguntó ante una supuesta amenaza del vecino.

A continuación, el periodista se corrió hacia otro lugar, alejado del vecino y le dijo: “¿Estás más tranquilo si me corro para acá? Es difícil trabajar así”.

Rolando Graña le sugirió a Nahuel Suárez que vaya con la policía, pero el cronista se negó rotundamente Captura América TV

“¿Quién es, un policía, un vecino?”, preguntó entonces Graña. “La verdad es que no sabemos quiénes son. Y está bien. Ellos lo que no quieren es que enfoquen las casas y está bien”, respondió Suárez.

“Pero no es posible que te aprieten delante de la policía y la policía no haga nada -reaccionó, con bronca, el conductor del noticiero-. Porque ahí es cuando empezás a decir qué hace la policía que no deja que la prensa trabaje, que no sale a defender a un equipo periodístico, que viene cualquiera y te aprieta y la policía mira para otro lado”.

En ese momento, el cronista en Rosario seguía su discusión con el vecino y le volvía a aclarar: “Mirá, me está tomando a mí (la cámara)”.

Ante la insistencia de la persona que no aparecía ante la lente, Graña aconsejó al cronista: “Andá a la policía y decile que te están amenazando, a ver que hacen”. Entonces, Suárez estalló: “No, no voy a ir a la policía, no voy a ir a la policía. No tengo por qué ir a la policía, yo estoy trabajando, soy periodista y puedo estar en la calle. No tengo que ir corriendo a decir: ‘Señores policías, ¿me cuidan?’. No trabajo de esta manera. Es así Rolo”.

“Sí”, asintió Graña desde el piso, pero luego añadió: “Pero no puede ser que la policía está ahí y mira para otro lado. Imaginate si mira para otro lado ante una amenaza evidente que se está televisando, ¿qué va a hacer con un bunker de narcos, viejo?”.

