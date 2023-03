Rosario: Alberto Fernández anunció que enviará más agentes federales y que el Ejército participará en la urbanización de barrios

escuchar

En un mensaje grabado, el presidente Alberto Fernández anunció medidas destinadas a combatir el narcotráfico en Rosario, tras la escalada de violencia que se produjo en esa zona en estos últimos días y ante la fuerte trascendencia mediática que ocasionó la balacera contra el supermercado del suegro de Lionel Messi. También, en medio de los cuestionamientos a su gestión por la inacción que le marcaron tanto desde Santa Fe, como la oposición.

Este martes, el mandatario confirmó que enviará un refuerzo de agentes federales para desplegar en la ciudad un total de 1400 oficiales, que mañana el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, estará allí y que el Ejército colaborará en la construcción de barrios.

El mensaje del presidente Alberto Fernández sobre la situación en la ciudad de Rosario

En el primer tramo de su discurso, el Presidente expuso las tareas en conjunto que realizó con el gobernador Omar Perotti y el intendente rosarino, Pablo Javkin, quienes en los últimos días acentuaron sus críticas hacia la Casa Rosada y pidieron mayor atención ante el narcotráfico. Así, Fernández enumeró la resolución de la deuda que la Nación tenía con Santa Fe, obras como el tren y la hidrovía, y la construcción de escuelas y rutas.

“Sin embargo, la lucha contra el crimen organizado, a pesar de los esfuerzos realizados, no ha alcanzado los resultados que esperábamos”, admitió el Presidente. Remarcó, no obstante, que “el crimen organizado no se desarrolla de un día para otro” y que para expandirse requiere tiempo para tomar territorios, reclutar sicarios, y cooptar voluntades en las Fuerzas de Seguridad, en la Justicia y también en la política. “Eso es lo que les garantiza su desarrollo, expansión y fundamentalmente su impunidad”, comentó.

“Los hechos y las imágenes de los últimos días dan cuenta de hasta dónde son capaces de llegar con sus ilícitos propósitos. Entiendo que Rosario nos necesita”, marcó el mandatario del Frente de Todos, quien aceptó que las fuerzas de seguridad presentes en la ciudad en este momento “son insuficientes para afrontar la solución del problema”, algo en lo que ahondaban desde Santa Fe, pese a la resistencia que había mostrado ante cada planteo Aníbal Fernández, que buscó siempre destacar la tarea nacional en esa provincia.

Las medidas

Después, el Presidente pasó a anunciar las medidas aceleradas desde el Ejecutivo nacional para desarticular las organizaciones criminales y fortalecer la convivencia social y la seguridad democrática, según dijo.

“En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo”, introdujo.

“En segundo lugar, he decidido que el Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución”, siguió Fernández, quien enfatizó en que los oficiales actuaron “de modo ejemplar” durante la pandemia y en los incendios, y señaló que lo harán ahora “con la misma honestidad, destreza y convicción, en socorro de una ciudadanía que los necesita”. Comentó, también, que estas tareas están contempladas en la Ley de Defensa Nacional.

Otra de las medidas será la creación de una delegación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Rosario. La decisión ya había sido plasmada en el Boletín Oficial e informada por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, a fines de febrero, pero hoy el Presidente detalló que mañana Perotti firmará el convenio para instalar la nueva sede. “De esta manera buscamos tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, derivados entre otras causas, del narcotráfico”, expresó.

Asimismo, Fernández recordó el Convenio de Colaboración y Cooperación Técnica del RENAPER que firmó el mandatario provincial con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, para validar identidades con celeridad durante los operativos de seguridad; y el aporte de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación destinadas a Rosario.

“El sistema carcelario extremará la custodia contra los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales”, planteó como otra cuestión Fernández, cuando 80% de los ataques a tiros que acontecen en esa ciudad se ordenan desde las cárceles.

En un descargo que buscó imprimir preocupación y acción del Ejecutivo nacional ante los reiterados hechos de inseguridad que azotan a Rosario, Fernández sostuvo: “Vamos a poner en el centro de la escena a la autoridad del Estado para devolverle a la ciudad su vida en comunidad. Estamos tomando decisiones contundentes. No nos tiembla el pulso en combatir el crimen organizado”. Aseguró, además, que “le caerá todo el peso de la ley” a quienes estén implicados en las organizaciones delictivas.

Por otra parte, se refirió al resto de los partidos y a la prensa, en medio de este año, que es electoral. “No aceptamos mezquindades ni especulaciones políticas. Rosario, cuna de la cultura, de las ciencias y de las artes, no merece vivir en la zozobra. La manipulación informativa con el propósito del desgaste institucional y el juego político que hacen quienes quieren sacar provecho de esta situación solo merecen el rechazo democrático”, refirió el primer mandatario, que fue duramente criticado por la oposición en los últimos días.

“Vamos a hacer justicia”

“Vamos a hacer que Rosario recupere el orden, y así su vida social en libertad y con seguridad. Pero sobre todo vamos a hacer justicia, se lo debemos a las víctimas de las mafias y a los hijos de la ciudad. No permitiremos un solo acto de impunidad”, prometió Fernández, quien insistió con que los delincuentes “deben saber que hay un Estado con la fuerza y la inteligencia necesaria para detener, juzgar y encarcelar a cada uno de los que ha causado daño”.

“Enfrentamos un problema real, complejo y que anuda delitos de distinta escala y tipología, por eso encaramos esta lucha con la determinación y la convicción que requiere. Trabajamos de forma coordinada por una seguridad federal, preventiva e integral para todas y todos. Sabemos que Rosario ocupa un lugar neurálgico en nuestra geografía, que es un centro de rutas que conectan el país y que tiene uno de los puertos más grandes de la Argentina. Nada de todo esto, auténticas virtudes del corazón de nuestra patria, puede ser usado en favor del crimen organizado para sus delitos”, dijo el Presidente.

Para concluir, intentó mostrar un tono esperanzador: “Rosario es mucho más que los problemas que hoy atraviesa y sabemos que va a salir adelante. Vamos a ponerle fin a la violencia criminal de sicarios mercaderes de la muerte. Ninguna organización criminal ni ninguna red mafiosa puede contra la fuerza de un pueblo unido en defensa de su tierra y de su vida en comunidad”.

