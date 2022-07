Luis Novaresio y Daniel Arroyo tuvieron un intenso ida y vuelta por el salario universal: “¡Déjense de embromar!”

Este viernes, en Buen Día Nación, por LN+, el conductor Luis Novaresio y el diputado Daniel Arroyo vivieron un intenso ida y vuelta por el salario básico universal. “El Congreso no está para debates universitarios”, subrayó el periodista tas un planteo del exfuncionario de Alberto Fernández.

“Creo que es una decisión muy positiva, Sergio Massa tiene equipo y viene trabajando hace mucho tiempo”, dijo el exministro de Desarrollo Social, al tiempo que, consultado por el periodista sobre quién tomó la medida del desembarco, acotó: “Entiendo que la decisión la tomaron Alberto Fernández, Cristina Fernández y el propio Massa. Tras la renuncia de Martín Guzmán hubo mucha más interacción”.

La conversación subió de tono cuando se le consultó al diputado por el pedido de Juan Grabois de implementar un salario básico universal en post de bajar la pobreza. “Sobre el salario básico universal o ingreso básico universal, me parece que hacia allí va América Latina en los próximos años, gobierne quien gobierne, lo dice CEPAL y Naciones Unidas. No hay condiciones fiscales para hacerlo hoy en Argentina. Soy de la idea de trabajarlo en el Congreso y arrancar por etapas; así lo hizo España o Alemania”, analizó. Ante eso Novaresio arremetió: “¿Pero si no hay condiciones fiscales, para qué proponemos algo inviable?”. “En mi opinión es válido el debate”, continuó el exfuncionario tras enumerar las soluciones tomadas en Europa.

"Déjense de embromar": fuerte cruce entre Luis Novaresio y Daniel Arroyo

Ante eso, el periodista señaló: “El Congreso no es un laboratorio, no está para que hagan debates académicos... te lo digo respetuosamente, pero parece un onanismo intelectual ponerse a debatir el salario universal si no se puede aplicar, déjense de embromar, es imposible, ¡Vos mismo me decís que no lo podés aplicar! ¿Vos decís que el Congreso tiene tiempo para debatir algo inaplicable? No me cuente lo que pasa en América Latina, tenemos el 120% de inflación. Es bastante oneroso el Congreso para que hagan debates universitarios”.

Al escuchar esto, Arroyo insistió: “Digo que hay que aplicarlo por etapas, Alemania lo aplicó y lo hace por etapas”. “¡Alemania!”, le subrayó Novaresio para señalar que se trataba de un país en otra situación económica.

“Yo hablo con todos los ministros de América Latina, todos estamos en estos, no es que camino por el aire se me ocurrió un ingreso ciudadano. Es debatible y por etapas. Y mi opinión es que la situación de pobreza más extrema está en el norte del país y habría que empezar por ahí”, agregó Arroyo, a lo que el periodista retrucó: “Quizás si prueban con bajar la inflación, con bajar el trabajo informal, con la tercerización de los programas de los funcionarios de ustedes, ¿y si regularizan esto?”. Frente a ese planteo, Arroyo dijo “lo tomo, hay que trabajar en ese plano” y enumeró sus propuestas legislativas.

Finalmente, Novaresio se disculpó por si había subido el tono durante el ida y vuelta, a lo que Arroyo lo tomó como parte del intercambio intelectual. “Ahora me voy a tomar un té”, cerró el conductor con una sonrisa.