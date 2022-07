“Batakis y Massa”: los memes sobre la realidad argentina que hicieron reír a Majul y Novaresio

Mientras continúan las especulaciones sobre el ingreso de Sergio Massa como “superministro” al gabinete de Alberto Fernández, en medio del hermetismo oficial, las redes sociales se inundaron de memes con la imagen del titular de la Cámara de Diputados y de la recientemente designada ministra de Economía, Silvina Batakis.

La creatividad con la que los usuarios confeccionaron estas imágenes cargadas de humor hizo estallar de la risa a los periodistas de LN+ durante el pase de programas que conducen Luis Majul y Luis Novaresio. “¿Y Batakis? Son hermosos los memes con Sergio Massa. Aclaremos que no nos estamos riendo de ellos, nos estamos riendo con ellos”, ironizó el conductor de Buen día Nación.

“Dicen que el Presidente pidió esperar el regreso de Batakis desde los Estados Unidos para anunciar la llegada de Massa”, comentó Majul. “Por lo menos tuvo más cuidado que con Felipe Solá que lo reemplazó cuando estaba de viaje”, destacó Marina Calabró, quien acompaña al también presentador de La Cornisa en el noticiero 8.30 AM junto con Débora Plager.

Los memes sobre la realidad argentina que hicieron reír a Majul y Novaresio

“Los memes de Massa y Batakis los vamos a mostrar con mucho respeto”, dijo Novaresio entre risas. Uno de los protagonistas de la saga viral escribió anoche unas líneas en redes, pero no despejó dudas: “Veo muchos rumores y versiones. No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente Alberto Fernández sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado”, posteó y añadió: “Cuando tenga algo que decir o el Gobierno decida anunciar algo, se hará por los carriles correspondientes”. En tanto que Batakis no formuló declaraciones apenas llegó a la Argentina.

. Twitter

“La situación es esta”, sostuvo Novaresio mientras mostraba los memes. “Hay que ver qué pasa el sábado en la Rural con la manifestación piquetera y mañana anunciarán el ingreso de Massa al gobierno”. Y concluyó, sobre las manifestaciones de hoy en el centro porteño: “Si tienen que ir al centro, elijan el subte y si no, no vayan”.

Los memes sobre la presunta salida de Silvina Batakis

En Twitter, se multiplicaron los memes por la supuesta salida de Batakis Twitter: @therealbuni

Algunos de los memes luego de la designación de Silvina Batakis Captura