Juan Grabois le exigió a Sergio Massa que implemente el Salario Básico Universal

Apenas horas después de la designación de Sergio Massa, el dirigente social Juan Grabois le exigió “medidas urgentes” contra “la pobreza y la indigencia” e insistió en la implementación de un salario básico universal, una medida que la Casa Rosada ya había descartado por su costo fiscal en medio de la crisis económica.

A través de Twitter, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y referente del espacio Patria Grande recordó que se trata del mismo pedido que le realizó previamente a Martín Guzmán y a Silvina Batakis, quien dejó de ser la titular de la cartera económica este jueves, en medio de una fuerte reestructuración del Gabinete.

“Igual que a Batakis y Guzmán, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones ” tuiteó Grabois en la noche. Y agregó: “Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos”.

Jornada de cortes y manifestaciones en Puente Pueyrredón. Juan Grabois Santiago Filipuzzi

Tras el rechazo de la Casa Rosada a la implementación de la medida, Grabois anunció “medidas de lucha” para lograr el beneficio económico de 15.000 pesos para personas de bajos ingresos, que ya incluyeron distintas movilizaciones de protestas en la ciudad de Buenos Aires. La protesta supuso un nuevo foco conflicto para la Casa Rosada.

El dirigente del MTE reclama, junto a otros movimientos sociales, el salario universal “para todos los trabajadores informales”, aumento de sueldo “para empleados públicos y privados con ingresos bajos”, una suba para los jubilados que perciben el haber mínimo, y aguinaldo para los cooperativistas de obras públicas e integrantes del Programa Potenciar Trabajo.

Riesgo de “saqueos”

Grabois había emplazado la semana pasada a Alberto Fernández a crear el salario universal en el marco de una movilización. Había indicado que, en caso de que no fuera así, podría correr “sangre en la calle”. “Prefiero hablar ahora y no cuando empiecen los saqueos”, alertó más tarde en C5N.

Así como hizo este jueves con Massa, Grabois le había enviado un mensaje similar a Batakis el 4 de julio, apenas asumida en el Palacio de Hacienda, que Guzmán había dejado dos días antes. “Querida Silvina Batakis, te banco fuerte, pero no te felicito. Eso de andar felicitando designaciones no me cabe”, consignó a través e Twitter el lunes. “ Me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal. ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, le planteó.

Juan Grabois y Eduardo Belliboni Twitter

“Este Gobierno es una decepción tremenda”, opinó Grabois después en declaraciones a LN+. El dirigente del MTE adoptó un perfil confrontativo contra el oficialismo luego de que Gabriela Cerruti comunicara el rechazo al salario básico universal por cuestiones fiscales.

La portavoz del gobierno de Alberto Fernández había indicado que la medida no era viable debido a la falta de recursos. “No está la posibilidad en este momento, por las cuentas de la Argentina, de avanzar con un proyecto, y eso fue lo que dijo la ministra”, señaló Cerruti en una conferencia de prensa semanal.

Grabois reaccionó con dureza contra la afirmación de Gabriela Cerruti sobre el salario universal.

La reacción del dirigente de Patria Grande no se hizo esperar. “Con tu sueldo 100 trabajadoras y trabajadores informales lo tendrían”, apuntó en Twitter. Y profundizó: “Bájense el sueldo, dejen de derrochar, controlen a los evasores, sientan el dolor del Pueblo... y hagan las cuentas de nuevo”.

Costo fiscal

Frente al rechazo del Gobierno, el dirigente cercano al Papa Francisco pidió subir las retenciones para pagar el salario universal. Tal vez por eso, el anuncio oficial de un “dólar soja” para favorecer la liquidación de la cosecha lo hizo estallar de furia.

A los que les interesa el tema de la lucha de clases, aprendan de los mejores. Esta clase lucha y gana... y en el día de Evita para humillarnos. Mientras tanto se nos mueren de hambre los niños en Salta desmontada. Dale que va ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar? pic.twitter.com/XFKFE8p1PD — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 27, 2022

A través de Twitter, el dirigente social deslizó un ácido e irónico comentario sobre el régimen especial que estará disponible hasta el 31 de agosto próximo. “A los que les interesa el tema de la lucha de clases, aprendan de los mejores. Esta clase lucha y gana...”, disparó en una clara crítica a la medida.

Consideró luego que decidieron hacerlo “en el día de Evita para humillarnos” y reprochó: “Mientras tanto se mueren de hambre los niños en Salta desmontada. Dale que va ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?”.

Manifestantes bloquean una calle de las afueras de Buenos Aires en reclamo de un salario universal para los desempleados y para los trabajadores del sector informal en medio de una aceleración de la inflación. Miércoles, 20 de Julio, 2022. (AP Foto/Leo La Valle)

Como publicó este medio, el salario universal costaría 825.000 millones de pesos al año, lo que equivaldría al 1,8% del Producto Bruto Interno (PBI). Según los legisladores que promueven la iniciativa, el subsidio se mediría por el monto de una canasta básica alimentaria de un adulto.

Se trata de una iniciativa de larga data y responde a un viejo reclamo que levanta la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la organización sindical que nuclea a las tres agrupaciones piqueteras alineadas con el Gobierno: el Movimiento Evita, Barrios de Pie-Somos y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).