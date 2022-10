Mario Pergolini, con Luis Novaresio: “La Argentina tiene que plantear una reforma laboral”

escuchar

Como empresario de medios y hombre de gran visión para los negocios, Mario Pergolini habló esta noche sobre la actualidad del país, las dificultades que enfrenta para invertir y apostar en la Argentina y por qué cree que es necesaria una reforma laboral.

Invitado a +Entrevistas, el ciclo que conduce Luis Novaresio por LN+, comparó la situación con Paraguay, que planteó reglas económicas claras en el último tiempo y logró superar severas crisis financieras. “Es muy difícil invertir acá. Es un país con problemas estructurales muy graves. No es un momento de crecer”, dijo Pergolini. Meses atrás, el empresario estuvo en boca de todos por el levantamiento de al menos dos programas en Radio Vorterix, emisora fundada por él. En ese entonces, el empresario explicó que el medio vivía un “déficit comercial” y que desde hacía tiempo cubría los gastos con aportes propios. “Es imposible con esta inflación”, cuestionó este martes en LN+.

El periodista compartió su mirada sobre los principales referentes de la política actual. En primer lugar, dijo que Mauricio Macri no supo interpretar el momento en el que le tocó ser presidente. “Macri fue un buen presidente de Boca. De la Nación no lo creo”, opinó. “Sería muy difícil ponerlo como ‘buen presidente’ a Macri porque ¿se solucionó algo en esos cuatro años? Eran un cambio muy fuerte, con gran apoyo popular, a lo mejor tenía otras jugadas para hacer pero a veces porque no te dejan, a veces por propia inoperancia o por no supo leer el momento”.

Después, sostuvo que Alberto Fernández “no fue” y sobre Javier Milei dijo que “es muy difícil de definir” y que carece de una estructura para gobernar. “Es muy difícil gobernar este país si no tenés realmente un soporte fuerte”, agregó. También, se refirió al peronismo, pero abrió interrogantes. “No sé lo que es”, planteó. Y argumentó: “Las cosas cambiaron, la sociedad cambió como nunca en los últimos 15 años. Como nos comunicamos, cómo hablamos, qué sabemos del mundo, cómo trabajamos, pero la política no cambió y es un problema”.

Consultado sobre las próximas elecciones de 2023 y sobre los precandidatos hasta ahora definidos, Pergolini opinó: “Creo que puede salir un nuevo jugador”. Y continuó: “Si Macri o Cristina quieren jugar en la próxima elección va a ser un problemón, gane quién gane. Ninguno va a contar con el suficiente aval. Necesitamos nuevos jugadores. El próximo presidente o presidenta debe entender qué es una coalición, debe saber dialogar”.

El exvicepresidente de Boca Juniors fue consultado sobre su experiencia dentro del club. “El futbol sigue teniendo mucho de los viejos dirigentes y con la dirigencia actual de Boca es imposible”, aseguró, y planteó: “Llegué con cierta pedantería, creyendo que yo podría hacer la diferencia en las áreas en las que me sentía preparado, cuando en realidad no estaba ocupando ningún lugar. Creo que hay que correrse de los lugares donde uno no es escuchado. Puedo volver a Boca pero sin un cargo”.

Pergolini dedicó unos minutos al nuevo Gran Hermano, el reality que se emitió por primera vez en marzo de 2001 en el país. “Atrasa en la televisión. Me llamó la atención que siga existiendo, no es una crítica sino una mirada”, observó. Y dijo sobre el conductor del ciclo, Santiago Del Moro: “Parece un conductor de los 90 o de los 2000″.

“Yo lo vi y dije cuánto estereotipo, pero bueno hay un grupo de gente que está interesada en ver eso. Telefe sabe lo que hace, tiene algo de industria que es difícil de empardar”.

En la misma línea, fue consultado sobre Marcelo Tinelli: “No miro a Tinelli, pero sí hablo con él”, reveló. Según Pergolini, no hay hoy estrellas en la televisión. “Susana no es estrella, si hace un programa no hace 22 puntos. Mirtha, con todo respeto, tampoco. Son estrellas que han quedado, pero no traen nuevo público, no tienen nuevos formatos. Son los nombres que nos han quedado, que han hecho cosas increíblemente grandes por el entretenimiento. Tinelli está peleando para seguir siendo importante”, opinó.

“La estrella en Telefe es el formato, es el contenido. Hoy en día, un programa político pasa por sus protagonistas, hay que apostar más a las personas, según el dispositivo, el canal, la edad. Como no hay estrellas, seguimos apostando a formatos de 15 o 20 años, mundialmente. Pasa que en el mundo no se ha abandonado tanto como hicimos nosotros con la televisión. Creo que tiene que ver con los presupuestos”, argumentó.

En esa línea, analizó también al público, a la audiencia y a los oyentes. “El público que va cambiando no está en los viejos formatos, no está en la tele, no está en la radio. Vos ves hoy en día canales de YouTube que transmiten solamente cuando tienen algo que mostrar y captan un gran volumen de audiencia”.

Alejado de la televisión, el exconductor de CQC afirmó: “Ya no me peleo mas con nadie desde hace años. Cuando me fui de la competencia me relaje”.

