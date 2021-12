Miguel Ángel Pichetto, sobre el acuerdo con el Fondo: “Hay mucho discurso y poca información”

El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, compartió esta noche su mirada sobre la coyuntura argentina a horas de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presente en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de presupuesto 2022, el primer desafío que enfrenta el oficialismo, en minoría en ambas cámaras, tras el recambio legislativo.

Mientras que el Gobierno espera concluir en el Senado antes de fin de año en un gesto al Fondo Monetario Internacional (FMI), Pichetto criticó en Comunidad de Negocios por LN+: “Hay mucho discurso y poca información sobre cuál es la propuesta que el Gobierno va a hacerle al Fondo”.

En diálogo con José Del Rio, el excandidato a vicepresidente por Cambiemos cuestionó: “Tratar un presupuesto dibujado -como es el que planteaba hace poco tiempo Guzmán con 32% de inflación- me parece que es un absurdo, es decir que la Cámara de Diputados se ponga a discutir un presupuesto cuando lo que hay que tener a la vista es una carta de intención sobre los esfuerzos que el conjunto del Gobierno tiene que hacer para afrontar y resolver este tema”. Y argumentó: “Porque estamos de acuerdo que el peor escenario es el default”.

En otro momento, Pichetto, que acaba de publicar Capitalismo o pobrismo, junto a Carlos Reymundo Roberts, analizó el acto por el Día de la Democracia y sostuvo: “Fue armado para Lula”. En esta línea, el Auditor General de la Nación observó: “Fue un acto de La Cámpora. Hubo poca presencia de la gente, le costó mucho llenar la plaza y no estaba llena, tuvieron que demorar el inicio del acto”. Asimismo, cuestionó el dinero que se invirtió en la organización: “En un momento de crisis como este, llama la atención”.

También, opinó sobre la interna dentro del radicalismo y manifestó: “No hay que dramatizarlo, creo que se está dirimiendo la cuestión partidaria, en pocos días van a resolver quién es el presidente”. Aunque sostuvo que no ha sido una buena señal, pidió no agrandar el conflicto. Y propuso: “Hay que armar un programa de gobierno, hay que ponerse a trabajar en serio para informar, clarificar a la sociedad que en el 2023 no va a haber ninguna improvisación, vamos a poner en la mesa todo lo que haya que hacer para que la Argentina salga adelante”.

Por último, fue consultado sobre la actitud de la vicepresidenta durante el discurso de Esteban Bullrich. “Me parece que estaba impactada, con su estilo, peor me parece que esas palabras no pudieron ser indiferente a aquellos que estuvieron en el recinto. Creo que ella también estuvo conmovida”, cerró.