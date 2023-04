Milei, la cacerola de 2023

escuchar

La gran novedad de esta semana es que un outsider, en el que hace dos meses atr√°s nadie pensaba como posible integrante de un balotaje, tiene chances de ser presidente.

No es el candidato m√°s probable -ese podio a√ļn los tienen los postulantes de Juntos por el Cambio- pero hoy s√≠ es un candidato posible.

Ese outsider, con apenas ocho diputados, se llama Javier Milei, al que tanto Mauricio Macri como Cristina Kirchner no solo est√°n legitimando, sino incluso lo subieron al ring esta semana. Macri y Cristina devinieron en punteros de Milei. ¬ŅParece exagerado?

El a√Īo pasado Macri dijo que votar√≠a a Milei y hace unos d√≠as, en una entrevista, vaticin√≥ que el libertario podr√≠a ingresar al balotaje. Cuando Macri lo mete en el balotaje est√° potenciando el efecto ‚Äúcarro del triunfador‚ÄĚ

Esto est√° estudiado por los consultores: si yo digo que alguien va ganando se convierte en una alternativa ‚Äúenviagrada‚ÄĚ. Me tienta votar al ganador.

Cristina tambi√©n lo subi√≥ al podio esta semana, desafi√°ndolo con dos de sus ideas m√°s potentes, que se convirtieron en la discusi√≥n sobre la que gira la campa√Īa: dolarizaci√≥n y casta. ¬ŅPor qu√© Cristina le pega a Milei y, de ese modo, le sube el precio?

Milei le roba votos tanto a Juntos por el Cambio como al kirchnerismo, aunque, si vamos a los n√ļmeros, es cierto que pareciera lastimar m√°s a la oposici√≥n del viejo Cambiemos.

Seg√ļn la consultora Synopsis, de Lucas Romero, por cada tres votos que le quita a Juntos por el Cambio, le quita uno al Frente de Todos. Pero hay otras consultoras que ven a un Milei quit√°ndole tajadas a todos y todas y, lo m√°s extra√Īo, a un sistema pol√≠tico trabajando para √©l.

Juan Germano, de la consultora Isonom√≠a, aporta otro dato. Hace un a√Īo y medio, cuando Milei med√≠a 5 o 6% sus votantes eran de la derecha liberal que hab√≠a salido del cl√≥set. En cambio, cuando hace ocho meses lleg√≥ a un 10 o 20% ya atrapaba votantes cambiemitas.

Pero ahora, que ronda el 20%, es indudable que está atrayendo a votantes del Frente de Todos. Jóvenes de barrios vulnerables que antes votaron al kirchnerismo y que sienten que ese espacio no hizo nada por ellos. Es más, los empeoró.

Los votos que Milei recoge hoy en La Matanza, Morón, Avellaneda o Merlo no son de la derecha liberal. Son de gente desencantada. De jóvenes desesperanzados. Lo que va cambiando en Milei, que crece por oleadas, es la composición demográfica de su voto. Hay datos reveladores.

La mitad de los que votan en la argentina tiene menos de 40 a√Īos. El 90% de los votantes de Milei tiene menos de 50 a√Īos. Es m√°s, seg√ļn Alejandro Catterberg, de Poliarqu√≠a, el 53% de los que votan al l√≠der libertario tiene menos de 30 a√Īos.

La pregunta del mill√≥n es: ¬Ņtiene realmente chances Milei de ser el pr√≥ximo presidente de la Argentina o, como dicen algunos encuestadores, es la cacerola del 2023?

Si se miran las encuestas y la trayectoria de la oposici√≥n, el ganador m√°s probable es Juntos por el Cambio, a pesar la canibalizaci√≥n interna. Por muchas razones. Hay dos en particular. Vienen cosechando un 40 por ciento de los votos en las √ļltimas tres elecciones. Adem√°s, hay una identificaci√≥n cultural b√°sicamente de las clases medias.

Este viernes se juntaron los candidatos de Pro en la casona de Mauricio Macri, en San Isidro. Se sacaron una foto de unidad. Muy unidos no se los veía, pero, lo que dejaron trascender, es que están callados -y prefieren permanecer así- porque están consensuando adentro.

Hacen bien. Si no se ordenan, siguen trabajando para Milei, sobre todo cuando Patricia Bullrich no para elogiarlo. M√°s todav√≠a: Macri lleg√≥ a decir el a√Īo pasado que votar√≠a por Milei.

No obstante, quedan preguntas abiertas en torno a Cristina. ¬ŅQuerr√° ella levantar a Milei para dividir el voto no peronista en la provincia de Buenos Aires y as√≠ minar las chances de Juntos por el Cambio? Es una posibilidad. Eso es lo que piensa Mariel Fornoni, de la consultora Management and Fit.

Surge otra novedad. Lo que está dividido en la Argentina ahora es el no peronismo. Una Argentina en donde lo que se rompió es la esperanza. Milei es el candidato de los desencantados. De los desesperanzados. De los jóvenes a los cuáles nadie les ha mejorado la vida.

Los consultores tienen algunos consensos sobre este outsider que mueve el avispero. La campa√Īa de Milei es genial, pero la debilidad es √©l mismo. Milei es el peor enemigo de Milei cuando propone un mercado para vender √≥rganos o la libre portaci√≥n de armas.

La campa√Īa de Milei es m√°s inteligente que su propio candidato. Este es un resumen de los encuestadores que est√°n midiendo este fen√≥meno. Milei est√° obligando a todos a hablar de su agenda: la dolarizaci√≥n, los privilegios de la pol√≠tica, y la llamada ‚Äúcasta‚ÄĚ.

¬ŅQu√© dice la gente en los focus group? Algo bastante l√≥gico: ‚ÄúVot√© al kirchnerismo, me fue mal. Vot√© a Macri, no me funcion√≥. Y bueno, voto a este que por lo menos no tiene prontuario pol√≠tico‚ÄĚ. Pasado versus no pasado, podr√≠amos decir.

¬ŅQu√© dice el propio Milei? El est√° de acuerdo con que es la cacerola de 2023, pero con una diferencia. Hoy hay una canalizaci√≥n pol√≠tica que, seg√ļn Milei, ser√≠a √©l mismo.

La legisladora Ofelia Fern√°ndez, del Frente de Todos, dijo algo muy interesante en estos d√≠as: ‚ÄúNosotros les prometimos a los j√≥venes que le √≠bamos a cambiar la vida y se la empeoramos. Deber√≠amos hacer una autocr√≠tica‚ÄĚ. Los j√≥venes son qui√©nes definen las elecciones en la Argentina.

Lo curioso, de todas maneras, es que en la clase magistral que Cristina ofreció en La Plata, se centró en la gran propuesta de Milei: la dolarización. Dijo que esta medida era peor que la convertilidad de Cavallo, al que ubicó en el arco de la derecha maldita.

Sin embargo, cuando se mira la historia reciente ves que los Kirchner, que fueron muy menemistas en los noventa, elogiaban mucho a Cavallo. De hecho, N√©stor Kirchner sent√≠a gran admiraci√≥n por √©l. Fue despu√©s de una discusi√≥n econ√≥mica en el Consejo Federal de Inversiones, en la que Cavallo lo dej√≥ mal parado, que el santacruce√Īo se puso a estudiar econom√≠a.

Lleg√≥ a su casa y le dijo a Cristina: ‚ÄúCavallo me destroz√≥. Es la √ļltima vez que lo hace‚ÄĚ. Es llamativo analizar c√≥mo fue cambiando de pensamiento cristina a lo largo de los a√Īos con respecto a lo que hoy llama ‚Äúderecha liberal‚ÄĚ.

La crisis de las dos coaliciones favorece a Milei. ¬ŅPuede ser Sergio Massa el candidato de la unidad del peronismo con un 8% de inflaci√≥n mensual y un 104% anual? Algunos intendentes comentan que puede haber otro candidato de unidad: Gabriel Katopodis.

Si la crisis econ√≥mica empeora, ¬ŅMilei tiene m√°s o menos chances? ¬ŅHay voto vergonzante al l√≠der libertario o es al rev√©s? ¬ŅHay gente que amenaza con votar a Milei, como la protesta de la cacerola, pero a la hora de la verdad optar√≠a por alg√ļn candidato m√°s conservador?

Todo es incierto en un escenario que cambia minuto a minuto y en donde nadie est√° convencido que la foto de hoy sea la que se termine proyectando en las Paso o las generales. M√°s a√ļn, quiz√° lo que se proyecte es todo lo contrario.