Novaresio le dio la razón a Miguel Ángel Pichetto tras su fuerte cruce con Majul: “Lo inflamos a Javier Milei”

En una entrevista con Luis Majul por LN+, Miguel Ángel Pichetto le pidió que “no lo agrande tanto a Javier Milei” y desató la polémica. “Vengo acá y me preguntan por Milei todo el tiempo”, se quejó. “No lo agrandes tanto Luis, todo el tiempo hablan de Milei”, agregó el exsenador justicialista y actual miembro de la Auditoría General de la Nación.

Las palabras de Pichetto generaron un duro debate entre los periodistas de LN+ durante el pase de este lunes del noticiero 8 AM que conduce Majul con el programa Buen día Nación de Luis Novaresio, quien hizo un “mea culpa” sobre la responsabilidad que le cabe por haber “inflado” al legislador libertario. “¿Puedo disentir con vos? Tiene razón Pichetto, lo hemos inflado demasiado”, dijo Novaresio. “Yo me hago cargo y no hablo nada más que de mi. Yo lo he llevado a mi programa a Javier Milei hace mucho tiempo porque era simpático, era inteligente y tenía exabruptos”, añadió.

Luis Novaresio le dio la razón a Miguel Ángel Pichetto tras el fuerte cruce que tuvo con Majul

“Pero eso lo hacemos con todos Luis, y los que no vienen es porque deciden no venir”, intercedió Marina Calabró, pero Novaresio replicó con una pregunta: “¿Cuántas entrevistas tuvo Javier Milei y cuántas tuvieron los otros candidatos? Seamos reales, lo entrevistamos porque trae números (de rating)”.

“Hagamos un mea culpa: las cuestiones que nos resultan simpáticas, hoy provocan discusiones, me refiero a mí para no involucrar a nadie. No me parece mal, lo que sí me parece mal es que cuando alguien dice ‘tráfico de drogas, tráficos de niños y tráfico de armas’, si lo dice Macri le saltamos a la yugular, si lo dice Cristina también y si lo dice Milei no”, consideró el conductor del ciclo +Entrevistas.

Miguel Ángel Pichetto: "Tenemos un gran equipo económico en la oposición"

“No estoy de acuerdo en absoluto”, disintió Calabró. “Y yo no estoy de acuerdo con ustedes”, retrucó Novaresio. En este punto, Majul dijo que es necesario “instalar en la conversación pública temas apasionantes”, y que, “si soy más ácido todavía, para mí Milei no es diferente de Juan Grabois. Los dos son escandalosos y los dos tiran títulos”.

“Es una sensación: me parece que el nivel de rigurosidad política se lo estamos pidiendo ahora, y que durante mucho tiempo, lo tomamos como un excéntrico que traía números”, subrayó Novaresio. “Hagamos alguna vez una autocrítica los periodistas”, agregó.

Javier Milei Fabián Marelli

“Hay un dato objetivo, el índice de conocimiento de una persona se entiende por la aparición en medios, todas las encuestas del planeta dicen que lo que necesitás es conocimiento, negar que este índice se debe por la exposición a los medios masivos para mí es no ver la realidad”, continuó.

Sin embargo, Majul marcó una diferencia: “La idea de que si nosotros inflamos o bajamos gente entrevistándola es como creernos más importantes de lo que somos, yo no me creo tan importante”.

“Creo respetuosamente que nos ofendemos cuando nos señalan algo que no nos gusta. Yo me ofendo cuando me señalan algo. Hablo por mí; lo que dice Pichetto tiene una cuota de verdad”, finalizó Novaresio.

