Jony Viale reveló la carrera que eligió antes de ser periodista y descolocó a María Julia Oliván: “Era malísimo”

En la sección “Pochocleando con…” del ciclo de entrevistas de María Julia Oliván, Oliván Border sessions, la periodista mantuvo un entretenido ida y vuelta con Jonatan Viale. Entre anécdotas del pasado y el presente, el conductor de LN+ se sinceró sobre por qué eligió seguir el mismo camino profesional que su padre Mauro y reveló qué carrera eligió antes de volcarse de lleno a la comunicación social.

Jonatan Viale reveló qué carrera eligió antes de ser periodista y por qué pegó el volantazo

Durante poco más de una hora, Viale se relajó y habló de episodios no tan conocidos de su pasado. Uno de ellos fue sobre sus inicios en la televisión y dentro del mundo del periodismo. Y es que si bien ingresó con el apoyo y los consejos de su padre, con el tiempo logró generar una identidad periodística y construyó un nombre propio en los medios.

“Vos al final fuiste todo lo que tu papá quiso y además vos sos un hijo feliz. No es que sos un frustrado, un periodista que se interesó en el mandato familiar… ¿O sí? ¿Alguna vez quisiste hacer otra cosa y te sentiste presionado?”, preguntó María Julia. “Es medio una mezcla, porque al principio decía que no iba a hacer lo mismo que mi papá”, respondió Viale.

Sorprendida, la conductora del ciclo de entrevistas quiso saber más y repreguntó: “¿Pero eso hasta cuándo te duró?”. “Con eso empecé a los 18, pero en el secundario con 14 o 15 años decía: ‘Yo no voy a ser eso, porque soy distinto’. El Edipo es terrible. Yo dije: ‘No voy a ser periodista, voy a ser programador del ORT’”, señaló Viale entre risas.

Jonatan Viale acompañó a su padre, Mauro, en los programas de televisión desde que tenía 15 años (Feunte: Captura de video/Oliván border sessions)

Luego de develar cuáles eran sus planes de joven, explicó: “Yo era un programador, pero un programador del ort***, malísimo. Horrible. Una porquería, malísimo en matemáticas, en nada. Tenía el Edipo, yo no quería ser periodista porque estaba mal. Estaba siguiendo lo mismo que hace él. Vos cuando sos adolescente es un bolu*** que está constantemente revelándose contra el papá”.

Tras los detalles que brindó Jonatan sobre su negación a seguir la profesión que hizo famoso a Mauro Viale, María Julia insistió: “Por eso no entiendo, porque vos a los 15 ya estabas en un estudio de televisión con los rulos colorados, con tu papá”. “Si iba, pero estaba mal. No me obligaba, iba porque era mi papá, disfrutaba estar con él, pero no iba a seguir lo mismo que él, porque no: ‘Mirá cómo lo critican y no sé qué… Se peleó con Samid y que vergüenza…’”, remarcó el conductor de +Realidad (LN+) rememorando la histórica pelea del presentador con el “Rey de la carne”.

Acerca de su vínculo con Mauro y de las polémicas mediáticas de las que era protagonista, Jony destacó que él se lo reprochaba de manera “sutil”: “Vamos a bajar con las peleas”, le decía. Pero hizo hincapié que Mauro siempre le pidió que no tuviera “miedo”. “Él sabía que yo iba a hacer el clic porque era inteligente”, sentenció Jonatan, quien además señaló que luego de abandonar la carrera de informática, pegó el volantazo y se dedicó de lleno al periodismo.

Con 25 años, Jony ya trabajaba en radio Rivadavia y se levantaba a las seis de la mañana para iniciar el programa matutino. El también politólogo, pasó por Radio La Red y por Intratables (América TV). Desde 2021, está al frente del programa +Realidad en la señal de noticas LN+.

