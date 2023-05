“Pasó lo peor que puede pasar en una entrevista”: la reacción de Luis Novaresio sobre la nota que dio Cristina Kirchner

escuchar

Después de difundir una carta pública donde ratificó su decisión de no participar en las elecciones generales de octubre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ofreció su primera entrevista televisiva desde 2017 y reiteró definiciones políticas que, para los periodistas de LN+ como Luis Novaresio, no registraron novedad alguna.

Más todavía, para el conductor del programa Buen día Nación y uno de los últimos periodistas que la entrevistó hace seis años, la nota que le realizó el conductor Pablo Duggan a la dos veces presidenta “fue aburrida”, aun cuando mostró “la brutalidad” de entrometerse con otro poder como el Judicial.

“Pasó lo peor que puede pasar en una entrevista: tener una entrevistada aburrida”, afirmó Novaresio durante el pase de su programa con el noticiero 8 am que conducen Luis Majul, Débora Plager y Marina Calabró, quienes resaltaron que la aparición de la conductora del Instituto Patria en el programa Duro de Domar por C5N generó récord de audiencia.

“Generó interés pero fue aburrido, y quiero resaltar el desprecio por el sistema institucional explícito que mostró la vicepresidenta cuando se mete a juzgar las causas Nisman y Maldonado con total liviandad”, dijo el periodista, y agregó: “La abogada exitosa decide otra vez poner en duda que Nisman fue asesinado como dice la carátula del expediente, y poner en duda también que Maldonado se ahogó”.

“Es la vicepresidenta de la Nación, es la cabeza de la cámara de Senadores, y se entromete con una brutalidad pocas veces vista en otro poder como el Judicial: ella se agravia porque dice que el poder Judicial está amañado, ¿y lo de ella no es amañado?”, preguntó.

Cristina Kirchner, en Duro de Domar

Las últimas apariciones de Cristina Kirchner en la televisión fueron durante las elecciones de medio término de 2017, cuando gobernaba Mauricio Macri y ella competía por una banca en el Senado. Durante la campaña electoral estuvo en C5N, Crónica y Telefe, y grabó notas con Luis Novaresio (Infobae) y con El País de España.

La entrevista de este jueves, que se realizó el mismo día en que se cumplieron cuatro años de la designación de Alberto Fernández como candidato del Frente de Todos, versó sobre los mismos conceptos que viene remarcando la expresidenta desde que asumió la vicepresidencia de la Nación: la “persecución” mediática y judicial, la intromisión de la Corte Suprema en la política y la crisis económica actual, producto de la toma de deuda y la escasez de dólares.

En este sentido, Plager consideró que Cristina Kirchner “ratificó la idea de que no puede competir porque está ‘proscripta’, lo cual es falso; y hay otra idea: esa obsesión que tiene con el bimonetarismo y con los dólares”.

“Insisto con lo accesorio: hoy día gobierna Cristina, y ella misma ahorraba en dólares. Ella misma en sus hoteles tenía tarifas en dólares, eso me parece de un alto nivel de contradicción, por decirlo suavemente”, subrayó Novaresio y, sobre el final del pase, dijo que, en cuanto al modo de entrevistar a la actual vicepresidenta, “yo no puedo criticarlo porque pasé por ahí, pero, ¿no les pasó que se aburrieron? Yo me aburrí profundamente”, finalizó.

