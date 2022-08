Qué debe hacer el Poder Judicial para combatir eficazmente la corrupción, según Luis Moreno Ocampo

El exfiscal del Juicio a las Juntas, Luis Moreno Ocampo, habló el lunes sobre la situación actual de la Justicia en la Argentina y reveló cuál es la herramienta que, a su parecer, le falta al Poder Judicial para poder avanzar en la lucha contra la corrupción. “Necesitamos una transformación”, remarcó en diálogo con Carlos Pagni.

Durante su paso por Odisea Argentina (LN+), habló de las debilidades que exponen al sistema judicial y puso énfasis en un cambio que permitiría robustecerlo: “Personalmente, creo que falta tecnología ahora. Celebramos la innovación tecnológica, pero no la vinculamos con la innovación institucional”.

“¿Cómo puede ser que en la obra pública no tengamos sistemas de inteligencia artificial para manejarla y controlar que es lo que ocurre en todo momento?”, cuestionó en un guiño a la causa Vialidad, en el que la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita que favoreció a Lázaro Báez con contratos en una maniobra de presunto mutuo beneficio.

“Yo creo que el Poder Judicial fue una parte de un proceso de cambio para la Argentina. Y lo sigue siendo. Pero necesitamos gente que ayude de afuera, a dotarlo de desarrollo tecnológico”, insistió y sostuvo que “otro detalle que permitirá que estén dadas las condiciones para que la Justicia funcione es el consenso político”. “Yo veo hoy a la Argentina muy crispada”, lamentó el exfiscal de la Corte Penal Internacional

Luego, deslizó un segundo consejo para los fiscales. “No tienen que ser heroicos. Simplemente, tienen que hacer lo que tienen que hacer. Hay que ignorar las dos campanas todo el tiempo, tanto a los que te aplauden como a los que te insultan. Si vos querés ser fiscal en estos casos -dijo, en referencia a la causa Vialidad-, tenés que olvidarte del resto y hacer lo que tenés que hacer”, opinó.

Además, hizo una importante diferenciación entre el rol de un juez y un fiscal y la injerencia que cada figura tiene en el resultado de un juicio: “Ahora y en el mundo, el fiscal es el tipo que representa al Estado y a todos los ciudadanos y que tiene que probar los hechos. Tiene que ser firme, presentar las pruebas y acusar. El que va a ser imparcial es el juez. El fiscal puede probar todo lo que quiera pero, en fin de cuentas, los jueces tienen la última palabra. La Argentina tiene que entender eso”.

Durante los últimos tramos de la entrevista, Moreno Ocampo compartió una reflexión. “Los argentinos tenemos que entender que en la democracia no hay enemigos. Hay ciudadanos con ideas diferentes y todos tenemos que cumplir la ley. Quien no la cumpla, puede ser investigado. Pero si alguien cometió crímenes, también tiene derecho a juicios justos, a defensores y fiscales”, sostuvo en primer lugar.

En esa línea, resaltó que “la ley no está solo sobre los ciudadanos. También es una cuestión de jueces y fiscales, líderes políticos y empresarios. Entonces, por ejemplo, si los empresarios están sobornando, no pueden después insultar y pedir que los jueces lo arreglen lo que hicieron. No sobornen y listo”.

Y concluyó: “Lo que yo planteo y quiero más que otra cosa es que podamos aprender del pasado. Necesitamos liderazgo político, del periodismo y que la gente pueda discutir. En el pasado, la ley en la Argentina fue la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy tiene que servirnos para seguir progresando como sociedad”.