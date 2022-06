“¿Qué le pasó a Cerruti?”: la crítica de Luis Novaresio a una respuesta de la vocera presidencial

Este viernes, en el habitual pase de LN+, Luis Novaresio dialogó con Marina Calabró y Débora Plager -quienes estuvieron al frente de la conducción ante la ausencia de Luis Majul- respecto de las actitudes de Gabriela Cerruti, actual vocera del Gobierno Nacional, y quien en el pasado fue periodista.

En medio del análisis sobre el mantenimiento de una escuela de General Rodríguez, Novaresio decidió cambiar el eje de la conversación y trajo a la charla una declaración de Cerruti en una conferencia de prensa, que contestó una pregunta de un colega acerca de la posición del presidente Alberto Fernández sobre las situaciones que atraviesan Nicaragua, Cuba y Venezuela.

“No creemos que sea una pregunta que se haga el ciudadano en la calle. El Presidente está defendiendo que no haya exclusión en Latinoamérica y nuestra política exterior es acompañar un mundo donde la democracia se ejerza sin exclusiones. No creemos que ese sea el camino para lograr los cambios”, expresó la portavoz en su momento.

“¿Qué le pasó a Cerruti?”, bNovaresio cargó sobre la vocera sobre su pasado como periodista”.

Al terminar el tape, el conductor de Buen día Nación manifestó: “¿Qué le pasó a Cerruti? Recuerdo que era la periodista que todos leíamos en Página/12. ¿Qué le pasó para decir que no es lo que se pregunta la gente en la calle? Yo asumo que ella compartirá que no se pregunta la gente en la calle si la Tierra gira alrededor del Sol porque está debatido científicamente, y también está demostrado con un informe de (Michelle) Bachelet, que no exista la democracia en estos lugares”.

Además, sobre la misma cuestión, agregó: “Y lo otro, se cree que es democrático debatir el ‘a mi me parece’. No, no es a mí me parece, en Venezuela no hay opositores; en Cuba encarcelan a homosexuales y en Nicaragua pusieron presos a todos los opositores”.

Al terminar su relato, Calabró recogió el guante y expresó: “Además, me parece que subestimar una pregunta absolutamente pertinente sobre las autocracias o, si querés, dictaduras de América Latina, me parece que da a lugar, por que si no la vocera termina siendo una sommelier de preguntas. También repasábamos con Débora otro tramo de su exposición y al final dice ‘al final el periodismo, termina siendo un periodismo de internas’ no haciéndose cargo de que el mismo Gobierno es el que las propone”.

Y continuó: “No los quiero hacer responsable de esta idea mía, pero prefiero ser una periodista de internas y no una que se olvidó lo que es ejercer la profesión, que termina siendo una militante negadora de la realidad”.

Por último, Plager se sumó al debate, aseguró que “el poder” fue lo que corrompió a Cerruti y cerró: “No hacemos periodismo de interna, el Gobierno en sí es una interna. No tienen gestión. Después dijo otra frase, que ‘no cubrimos los grandes actos de gobierno’... no sabemos cuáles son, si no anuncian inversiones, qué resolución hay para el gasoil, qué escuelas abren luego de arreglar el gas... siguen organizando bailes, festivales, mientras los camiones continúan varados”.