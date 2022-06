El sorpresivo comentario de Novaresio que llevó a Majul a abandonar el estudio de LN+

Luis Majul abandonó intempestivamente el estudio de televisión de LN+ mientras compartía el pase del noticiero 8.30 AM con el programa Buen día Nación que conduce Luis Novaresio luego de que su colega hiciera un comentario hilarante sobre la carta que había publicado un consejero escolar hablando del frío y las estufas.

El divertido episodio ocurrió cuando Majul y Novaresio analizaban junto con Débora Plager y Marina Calabró la noticia de la suspensión de las clases en algunas escuelas bonaerenses por las bajas temperaturas en medio de la ola polar. De hecho, el director de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, admitió que hay 350 escuelas con problemas de gas en la provincia de Buenos Aires.

En ese momento, Novaresio comenzó a leer un tuit de Diego Bustamente, consejero escolar de General Rodríguez, en el que se aseguraba que los niños reunidos dentro del aula emitían calor como si fueran una estufa. “El cuerpo humano irradia calor equivalente a una pequeña estufa de entre 75 y 150 watts. Aproximadamente un promedio de 100 Watt”, decía el posteo de Bustamente.

El comentario de Novaresio que llevó a Majul a abandonar el estudio de LN+

“Esto implica que en un aula con 30 alumnos tendríamos en promedio, una estufa de alrededor de unos 3000 Watts. Es evidente, por lo tanto, que la temperatura del ambiente ‘una vez adentro’ siempre va a ser superior a la de afuera. Ante cualquier consulta, pueden acercarse al Consejo Escolar”, agregaba.

Todo lo cual hizo estallar de la risa a los periodistas de LN+. “Esto es tan ridículo que no sabemos cómo tomarlo”, dijo Plager. “Esto es para decir que el frío no es para tanto y que vayan al colegio”, dijo Novaresio. “Si esta cuenta fuera cierta este estudio es una caldera y nos tenemos que ir todos”, agregó Majul. “Es cierto que no hay calefacción que aguante si por el protocolo de Covid hay que tener las ventanas abiertas”, quiso ponerle seriedad al tema Calabró.

Sin embargo, el momento alcanzó su punto más divertido cuando Novaresio dijo que el consejero había publicado un nuevo posteo con “una nota aclaratoria” sobre sus dichos del “calor humano”.

Alberto Sileoni y Axel Kicillof @AlbertoSileoni

“Se ha suscitado una polémica respecto a la parte final del comunicado en donde se ha interpretado ‘el uso de alumnos como estufas’. Pues bien, necesito aclarar que no fue eso lo que quise decir”, sostuvo Bustamente en su nuevo comunicado, y agregó que, lo que había querido expresar era que “la temperatura ambiente dentro del aula depende también del calor emitido por las personas, pudiéndose intercalar este atributo con el uso racional de los aires acondicionados. Pero ‘bajo ninguna circunstancia’ he afirmado que hay que utilizar alumnos como estufas”, aclaró el consejero.

“Esto es una joda, ¿es una publicidad de un calefactor?”, preguntó Majul. Pero Novaresio respondió con un recuerdo: “Yo laburé con una colega, Rosario Ayerdi, que es muy calentona… muy caliente quiero decir…”. En este punto, Majul se levantó y se fue del estudio, tentado de la risa.

“Falta que digan que van a llamar a los docentes más robustos porque dan más calor”, dijo Plager, redoblando el chiste. “Vayan a clase y déjense de joder”, sentenció Novaresio.

A los dos minutos, Majul volvió: “Nos hizo un favor Bustamente, veníamos con temas densos y la hizo reír a Débora”, finalizó tentado.