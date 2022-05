El duro comentario de Luis Novaresio sobre el Presidente: “Tiene amparo constitucional para hacer el ridículo”

Luis Novaresio criticó este lunes en términos muy duros la alineación del presidente Alberto Fernández con gobiernos no democráticos como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua donde se persigue a opositores o incluso “todavía se encarcela a los homosexuales” como en la dictadura comunista de La Habana. Lo hizo durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

“Fui al aeropuerto a recibir a un amigo y mientras hacía tiempo se me acercó una señora venezolana que me contó el periplo que tuvo que hacer para salir de su país. Pero lo que más me sorprendió y lo chequee con organizaciones internacionales, es que muchos papás abandonan a sus hijos de 1 o 2 años porque no pueden caminar más y los dejan en manos de UNICEF, en el mejor de los casos, para que los den en adopción y que algún puedan encontrarlos”, reveló con notable angustia el periodista.

“¿Está ubicado en tiempo y espacio el Presidente? ¿No quiere mirar el panorama con expertos? ¿Sabe lo que pasa en Venezuela o en Cuba?”, preguntó Novaresio. “En un momento”, dijo Majul, “Alberto reivindicó el informe de Michelle Bachelet (en relación a las denuncias del “el sistema de abusos y torturas sigue vigente en Venezuela”), y de un día para el otro, cambió, como en todo, por el contrario”.

El duro comentario de Luis Novaresio sobre Alberto Fernández

En este sentido, Novaresio sostuvo que “si nos enojamos con el Presidente porque canta o va al Aquagym, le hacemos precio. ¿Lo vieron en Chaco cuando dijo que ‘si nos peleamos gana Macri’? ¿Yo estoy loco o Alberto Fernández trabajó con Domingo Cavallo? Es fácil hacerle archivo al Presidente, ¿pero en serio está ubicado en tiempo y espacio y sabe lo que pasa en Venezuela?”, criticó.

Y sentenció: “El Presidente tiene el amparo constitucional para hacer el ridículo, esa es la verdad. Si quiere tocar la guitarra o hacer clases de Aquagym tiene el amparo de la Constitución de 1853. El ridículo no es punible ni afecta la gobernación, salvo que haga el ridículo con consecuencias políticas y humanitarias tremendas defendiendo a una dictadura como la de Miguel Mario Díaz-Canel en Cuba”.

El presidente Alberto Fernández apoyó al gobierno de Venezuela Rodrigo Nespolo

En este contexto, Calabró preguntó si lo que hace el mandatario argentino “lo hace por convicción” y para qué. “Alberto Fernández era un tipo de razonaba, profesor de Derecho, si lo que hace, lo hace porque está convencido: me cuesta creerlo, o no está ubicado”, respondió Novaresio.

“Él cree que los problemas como la inflación se tapan con discursos de izquierda populistas mentirosos, ¿porque quién le puede creer que él representa a la izquierda? ¿A la izquierda de qué o de quién?, preguntó Calabró. “La Argentina de los mesiánicos, que dicen que en cinco minutos se soluciona todo, están dispuestos a ponerle un fosforito”, considero Majul y sostuvo que “hay un desacople entre un matrimonio de divorciados que viven en la misma casa y no pueden salir porque tiraron la llave”.

Para cerrar, al final del pase de programas, Novaresio analizó: “El nivel de expectativa y falta de horizontes puede generar cualquier tipo de complicación. Es todo muy complejo”.