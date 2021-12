Qué piensa Conrado Estol sobre el pase sanitario que va a exigir el Gobierno

El neurólogo Conrado Estol se refirió esta noche a la situación del coronavirus en la Argentina, mientras que en el mundo la nueva variante conocida como ómicron continúa expandiéndose. En este contexto, opinó sobre el pase sanitario que exigirá el Gobierno a partir del 21 de diciembre.

Respecto a esta nueva medida, se mostró crítico: “Tenés que ser coherente, para eso tenés que vacunar. Estamos vacunando 300 mil personas por día, tenemos casi 67% de personas con dos dos dosis, pero de esos casos casi un tercio ya tiene la vacunación vencida porque alcanzó los seis meses. No llegan al 5% los que han recibido el refuerzo”, comenzó el reconocido médico, quien viene alertando desde hace meses sobre la necesidad de agilizar la vacunación en el país.

Según sostuvo Estol, hay que comprender que la vacunación estará completa recién con la tercera dosis. “Eso tiene que quedar claro, definitivamente necesitas la tercera dosis entre los tres y seis meses”, enfatizó.

“Fijate lo que está pasando ahora con delta y ómicron: un caso en Málaga, 170 paramédicos, 70 se contagiaron. En Reino Unido, en un cumpleaños de 60, todos vacunados con dos dosis, la mayoría con refuerzo, todos con test de antígenos negativo y resultaron 14 de 18 positivos con Covid”, ejemplificó. Y sentenció: “Ni con vacunas estás total y absolutamente protegido”.

En la Argentina, según precisó Estol, el 66% de la población tiene dos dosis de la vacuna contra el Covid-19. No obstante, una enorme proporción necesita refuerzo. “No tenés una situación fuerte para defenderte, hoy hubo 3000 infectados. Delta produjo el brote en el hemisferio norte cuando llegaba al 90% de los casos, cosa que nosotros no secuenciamos y no sabemos que porcentaje tenemos hoy, pero debe estar cerca”.

Además. exigió que las autoridades no emitan mensajes equivocados. “No hay que guardar el barbijo, es el mensaje equivocado. Todos los restaurantes llenos, no es razonable”, dijo. Para Estol, esta Navidad no debería ser normal “en un país que está emergente en el borde de un potencial brote de delta y ómicron”. Dicho esto, aconsejó: “Todo el mundo debería tener el barbijo de tela que habría que cambiarlo por el barbijo quirúrgico, quizás doble o el N95, sin cerrar el país”.