Se viene el primer frío: cuándo llega el frente polar a Buenos Aires y hasta cuándo se extenderá

Después de la inestabilidad que reinó durante los primeros días de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé este miércoles un brusco descenso térmico que incluirá también fuertes ráfagas de viento.

Según el ente, la jornada iniciará con nubosidad, que se disipará con la salida del sol durante las primeras horas. La mínima será de 12°C y la máxima superará apenas el umbral de los 20°C. Por el momento, se descarta la probabilidad de precipitaciones.

El pronostico del tiempo

Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad

El jueves, la mínima se mantendrá en 12°C, mientras que la máxima tocará los 22°C. El último día hábil de la semana, en tanto, se estima una temperatura mínima de 15°C, con una máxima de 23°C, sin probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad

Provincias bajo alerta amarilla y naranja

En algunas zonas de la provincia de Santa Cruz, el SMN advirtió que rige una alerta naranja. Eso se traduce en áreas afectadas por “lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad” y “valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, los cuales podrían ser superados localmente”.

En tanto, zonas de Chubut y Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta amarilla. “El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo”, precisó el organismo.

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas