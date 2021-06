Rogelio Frigerio: “No veo al Gobierno aprendiendo de sus errores”

El exministro del Interior Rogelio Frigerio participó anoche de Mesa Chica, el programa conducido por José Del Rio en LN+, y se refirió a la gestión del Gobierno ante la pandemia, a los problemas estructurales de la Argentina, desde una perspectiva económica, y sostuvo que no ve una autocrítica por parte del gabinete de Alberto Fernández. “La mejor política económica, como la mejor política social, de educación y de empleo era vacunar a toda la población”, comenzó.

“No veo al Gobierno aprendiendo de sus errores”, dijo. Y argumentó: “Después de un año y medio de pandemia los resultados son malos, me cuesta ver que el Gobierno esté aprendiendo de los errores que hemos cometido. Fuimos uno de los países que más se cerró, que prácticamente no tuvimos clases en muchos lugares desde hace más de un año, y no fuimos de los países que menos muertos y contagiados tuvo. Entonces, claramente, esa estrategia la tenés que cambiar. Tenés que ver qué hiciste mal para no repetir esos errores”.

Para el exfuncionario, el principal problema de la Argentina es la educación y, en particular, la deserción escolar y la calidad educativa. “Es un problema preexistente a esta pandemia”, observó. “Tenemos 50 años de reproducir los mismos problemas. Hace 50 años que probamos las mismas recetas que claramente no funcionan”.

En la misma línea, analizó otro de los problemas que aqueja a la Argentina, que es la inflación. “El problema de la economía tiene un origen que es un Estado deficitario, siempre se gasta más de lo que se recauda. Por qué no empezamos por ver cuáles de los gastos no son indispensables. El 1% del Producto que son miles de millones de pesos son privilegios que no pueden explicarse en el Presupuesto”, indicó Frigerio.

“Necesitas sentido común acá, no estamos hablando de ideología. Se necesita sentido común para sacar a la mitad de los argentinos que viven en la pobreza. Y sabiendo que la mitad de los chicos son pobres. Se necesita sentido común para eso, para que la riqueza que no ha podido ser destruida en la Argentina se sostenga”, manifestó el exministro.

El caso de “Pepín” Rodríguez Simón

Frigerio sostuvo que se debería presentar ante la Justicia. “Creo que no tomó una buena decisión no presentándose”, dijo. Aunque prefirió no entrar en detalles respecto a este caso. “No soy quién para aconsejar a nadie, no tengo los detalles del caso”. Y agregó: “Uno siempre además tiene el derecho a ir a otra instancia de la Justicia y ver que pasa”.

El armado de la oposición

Consultado sobre las candidaturas y posibles figuras en Juntos por el Cambio, en un año electoral, Frigerio consideró que la discusión política no se puede centrar únicamente en eso. “Todavía falta. Aquellos que quieren ser candidatos, que quieren ponerle el cuerpo... Es una elección importante, el Gobierno tiene amplia mayoría en el Senado, está siempre cerca de conseguir la mayoría en la cámara de Diputados. Creo que para la salud de la democracia es importante que a la oposición le vaya bien y que haya más equilibrio en el Congreso y que en la medida de lo posible hay que poner el cuero y jugar, pero no puede centrarse en eso únicamente la discusión política”, dijo.

Y cerró: “Debemos ocuparnos de los problemas que le preocupan a la gente, que es lo que espera la sociedad”.

LA NACION