Rosendo Fraga habló sobre cambios en el gabinete: “El Presidente tiene que intentar salvar la coalición”

El analista político Rosendo Fraga compartió su mirada sobre la gestión oficialista en Comunidad de Negocios, el programa conducido por José Del Rio en LN+, y sostuvo que en medio de la interna del Frente de Todos se pone en juego la gobernabilidad del oficialismo.

“La palabra clave es gobernabilidad. En qué medida la fractura dentro del oficialismo -veremos si se transforma en fractura explícita- plantea ese problema: una coalición de gobierno que aparece dividida, frente a un problema hacia adelante. Una oposición que ha votado unida para permitir el acuerdo con el Fondo, pero es excepcional. No es lo que normalmente va a suceder en los próximos meses. Lo que pase en el oficialismo es fundamental”, comenzó.

Rosendo Fraga habló sobre cambios en el gabinete

Para Fraga, más que un relanzamiento hacia el futuro, Alberto Fernández debe “intentar salvar la coalición”. Respecto a esto, planteó: “Con una coalición quebrada, dividida, la gobernabilidad se complica. Por lo tanto, en las próximas horas el Presidente tiene que intentar salvar la coalición”.

Consultado sobre un posible cambio de gabinete, el analista opinó: “El cambio de gabinete es una herramienta, un recurso útil para relanzar un gobierno y se utiliza en las democracias desarrolladas. Pero, un cambio sin resolver previamente si la coalición sigue o sino o en qué condiciones, va a ser inútil”. Según él, el Presidente utilizará este recurso para plantear un nuevo escenario, y respecto a esto, enfatizó: “Yo no soy optimista en el resultado. Va a ser el Congreso más que el gabinete el que refleje el resultado. Si hay división de los bloques, ahí la fractura habrá tomado un camino irreversible”.

Asimismo, opinó sobre una posible salida de Martín Guzmán. “Desde el punto de vista de la política es ostensible que el kirchnerismo quiere la cabeza. Es público que es así, ahora para el Presidente cambiarlo a Guzmán en este contexto es darle una pistola al kirchnerismo. Todo esto está trabado, mientras no resuelvan la unidad o no de la coalición”, analizó.

En cuanto a la tensión de poder entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Fraga observó: “El Presidente Fernández debería vivir su mejor momento tras la ley de acuerdo con el Fondo, pero la división lo pone en el momento de mayor debilidad de los dos años transcurridos. No va a ser fácil de salvar la coalición porque hemos visto que un tercio de los legisladores no acompañan al Ejecutivo pero además porque la política es una mezcla de pasión y de razón. En ese conflicto, los factores pasionales están influyendo cada vez más”.

En otro momento, se le consultó al analista si creía posible que la coalición de gobierno se rompa. “Sí, creo que puede suceder. De ahí la actitud del Presidente”, dijo. Y argumentó: “Históricamente, el peronismo y no el gobierno nunca tuvo una fractura expuesta de esta magnitud. En los ‘70, fines de los ‘80 hubo ruptura pero no llegaba al 10% de los legisladores. En la oposición hace cuatro años dos tercios de los senadores era del bloque federal, que dialogaba con el gobierno, y un tercio del bloque kirchnerista, pero en el gobierno una fractura de esta envergadura no ha habido antes, con un problema adicional: la fórmula presidencial de presidente-vice”.