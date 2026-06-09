Newsan adquirió a Glaciar Pesquera y amplía su presencia en ese sector

El Grupo Newsan adquirió a la empresa Glaciar Pesquera S.A., una firma referente en la industria argentina con tres décadas de trayectoria en la captura, procesamiento y comercialización de vieiras patagónicas congeladas a bordo.

La operación, cuyo monto no se difundió, representa un hito en la consolidación de este grupo propiedad del empresario Rubén Cherñajovsky que, a través de su unidad de la división Food, se posiciona como el principal exportador pesquero argentino, llegando a más de 70 países —entre ellos Europa, Asia y Estados Unidos— y una oferta que abarca langostino patagónico, merluza hubbsi, calamar, merluza negra y otras especies.

Ese logro fue posible a partir de una operación plenamente integrada de toda la cadena de valor, “desde la captura hasta la exportación, con flota propia y asociada, presencia en los principales puertos del país y una red de plantas de procesamiento en la región”, destacaron.

La adquirida, Glaciar Pesquera, es una empresa referente en la industria argentina con tres décadas de trayectoria en la captura, procesamiento y comercialización de vieiras patagónicas congeladas a bordo. Por eso en Newsan consideran su incorporación como “un paso clave para profundizar la integración del negocio, ampliar la escala operativa y enriquecer la oferta en segmentos de nicho premium”.

“Al sumar la vieira patagónica sustentable, consolida su posicionamiento en las góndolas internacionales más competitivas de la mano de uno de los actores más prestigiosos y sustentables del Atlántico Sur. Este movimiento clave genera sinergias que potencian ambas estructuras”, destacaron en el comunicado que anunció esta operación.

Allí explicaron que mientras Grupo Newsan “amplía su portafolio de exportación y suma valor agregado a través de la vieira patagónica y absorbe un centro de operaciones en Francia para ampliar su alcance logístico y de distribución en el exterior”, Glaciar Pesquera “se beneficia al integrarse a la plataforma comercial del principal exportador pesquero del país, lo que le otorga el respaldo de una estructura consolidada y su know-how, optimización de su cadena de suministro y una aceleración en su proyección global".

“Esta adquisición refleja nuestra convicción de que la Argentina tiene un enorme potencial en la exportación de productos pesqueros premium. Incorporamos una empresa que es referente global en sustentabilidad y calidad, con un equipo de primer nivel y un producto —la vieira patagónica— altamente valorado en los principales mercados del mundo. Para la unidad, esta operación representa una nueva dimensión en nuestra capacidad de integración y proyección internacional”, destacó al respecto Diego Glikman, Director Unidad Food de Grupo Newsan.