Sebastián Pareja justificó el armado de listas de LLA en la Provincia: “El desafío era dar una opción diferencial”

Sobre la recta final frente a las elecciones legislativas bonaerenses, Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei y armador de La Libertad Avanza (LLA), justificó la composición de listas en el distrito -en el cual quedó relegada gran parte de las fuerzas del cielo- y señaló que el desafío del partido fue “dar una opción diferencial en el cuarto oscuro”.

“El desafío que teníamos era darle al votante una opción diferencial en el cuarto oscuro y con los candidatos que hemos puesto en las cabezas de lista se demuestra”, expresó Pareja en LN+ y sostuvo que la campaña en la Provincia “no viene fácil”. “Es un territorio complejo y con particularidades muy diferentes. Nos jugamos el destino de los bonaerenses. Viene siendo gobernada por este mismo esquema de poder: el clientelismo que la hace inviable”, añadió.

Por su parte, aseguró que desde La Libertad Avanza no temen que haya fraude en las elecciones bonaerenses, aunque aclaró que se mantendrán en alerta. “No tenemos miedo de enfrentarnos a estos tipos que hacen que no podamos vivir en paz ni crecer con un futuro digno, pero vamos a estar atentos a esas trampas que siempre se han hecho valer en la Provincia”, subrayó.

En esta línea, remarcó que, luego de convertirse en un partido oficial en los 24 distritos, LLA se convirtió en un “movimiento” y sostuvo que, en relación al proceso de constitución, hay similitudes con el peronismo. “Es una enormidad lo que está pasando porque hemos marcado la hoja de ruta con las candidaturas. Cuando decían que se presentaba Cristina Kirchner dijimos que la línea de trabajo que se llevó adelante fue con doña Rosa, con cualquier vecino”, afirmó y continuó: “Las listas están armadas de esa manera”.

Sebastian Parejas en LN+ con Cristina Pérez

“Al conurbano no llega nada, es la cara del abandono de los gobiernos kirchneristas. Estoy convencido de que el bonaerense sabe elegir. La política no le ha sabido poner en el cuarto oscuro una opción válida. El kirchnerismo ha interpretado a la Argentina de otra manera. Ha hecho un relato y le ha inculcado a nuestros jóvenes cosas que no sucedieron. Con la bandera de derechos humanos han hecho política barata. Se abusaron”, siguió el armador.

Pareja definió a Karina Milei, su mano derecha, como una “genia” y destacó que la secretaria de Presidencia es una persona que comprende la coyuntura y ejecuta rápidamente las decisiones tomadas. En este punto indicó que se asemeja al Presidente y remarcó que, para ambos, la política es “blanco o negro”.

Sobre la diferencia entre el acuerdo en la Provincia y la Ciudad: “No hay un enemigo común tan identificable”

El armador, que fue un factor clave en las negociaciones para que LLA y Propuesta Republicana (Pro) formen una alianza electoral en la Provincia, se refirió al acuerdo oficializado esta tarde para que ambos partidos compartan listas en la ciudad de Buenos Aires. Al respecto, comparó ambas situaciones y consideró que en CABA no hay un “enemigo común tan identificable” y, por tal motivo, se complicó en ciertos tramos.

Sebastián Pareja y Cristian Ritondo tras el acuerdo en la Provincia. Prensa

“En la Provincia se dio de manera natural porque fuimos hablando con Cristian Ritondo y otros actores que entendieron rápidamente que la batalla era contra el kirchnerismo. Eso quizás lo hace más fácil que en la Ciudad, donde no tenemos ese enemigo común tan identificable. Eso ha hecho que en las legislativas locales no se pongan de acuerdo”, explicó.

A modo de cierre, Pareja recalcó que un segundo mandato de Milei sería “una responsabilidad muy grande” y argumentó que el proyecto presidencial va más allá de ocho años de gobierno. “Tenemos que transformar a la Argentina en 30 años, así que necesitamos una consolidación”, dijo y especificó que una eventual derrota en la Provincia no le pondría una tapa a una reelección del Presidente.

También afirmó que no piensa en ser candidato, aunque dejó la decisión en manos de Milei. Aseguró que está “muy bien ubicado” en tiempo y sostuvo que su rol es “hacer lo mejor posible para ganar las elecciones en septiembre y octubre y darle al Presidente la mejor estructura política en la provincia de Buenos Aires”. “Después él decidirá quién es el mejor hombre o mujer para gobernar a los bonaerenses”, remató.