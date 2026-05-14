Brote de Gastroenteritis en un crucero: cómo se contagia y cuáles son los síntomas más frecuentes

Un crucero que se encuentra frente al puerto de Burdeos, en el sur de Francia, cuenta con alrededor de 1700 pasajeros aislados, a partir de un brote de gastroenteritis y la confirmación de un hombre, un pasajero de 90 años que murió a bordo, intoxicado por alguna de las comidas.

La embarcación, que cuenta con 1. 233 pasajeros y 500 tripulantes a bordo, se encuentra bajo investigación tras la muerte de este adulto mayor y al menos 50 ocupantes con síntomas también de la misma enfermedad.

Brote de gastroenteritis

Hay reportes de contagios con picos el 1 y también el 11 de mayo con vómitos y diarreas, es por ello que están aislados en cuarentena, al menos hasta que se descarte otro brote de la enfermedad.

Las recomendaciones de un especialista

Según explicó en LN+ el gastroenterólogo Hugo Bilder llevó tranquilidad al señalar que la mayoría de los casos no se agrava y evoluciona de manera favorable con cuidados básicos.

Síntomas más frecuentes

Los cuadros de gastroenteritis suelen presentarse con diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos. Frente a estos síntomas, el especialista recomendó hidratarse de manera constante para evitar la deshidratación, bajar la fiebre con medicación indicada y realizar reposo.

En cuanto a la alimentación, aconsejó comer alimentos bien cocidos, evitar comidas en la playa o en puestos informales y reincorporar la comida de manera gradual, evaluando la tolerancia del organismo.

El médico sugirió incorporar verduras cocidas a la dieta, en caso de presentar gastroenteritis

Qué hacer para prevenir

Bilder remarcó que existen medidas simples pero efectivas para reducir el riesgo de contagio. Entre las principales recomendaciones, señaló:

Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia

Usar agua envasada tanto para beber como para lavarse los dientes

tanto para beber como para lavarse los dientes Evitar consumir hielo o alimentos preparados con agua no segura

Finalmente, el médico indicó que este tipo de cuadros suelen durar entre tres y siete días y que es poco habitual que se extiendan más allá de ese período. Ante síntomas persistentes o signos de deshidratación, recomendó consultar con un profesional de la salud para una evaluación adecuada.