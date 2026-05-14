Brote de Gastroenteritis en un crucero: cómo se contagia y cuáles son los síntomas más frecuentes

El gastroenterólogo Hugo Bilder indicó en LN+ los riesgos del contagio y realizó un listado de recomendaciones para extremar los cuidados básicos
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Un crucero que se encuentra frente al puerto de Burdeos, en el sur de Francia, cuenta con alrededor de 1700 pasajeros aislados, a partir de un brote de gastroenteritis y la confirmación de un hombre, un pasajero de 90 años que murió a bordo, intoxicado por alguna de las comidas.
La embarcación, que cuenta con 1. 233 pasajeros y 500 tripulantes a bordo, se encuentra bajo investigación tras la muerte de este adulto mayor y al menos 50 ocupantes con síntomas también de la misma enfermedad.
Hay reportes de contagios con picos el 1 y también el 11 de mayo con vómitos y diarreas, es por ello que están aislados en cuarentena, al menos hasta que se descarte otro brote de la enfermedad.
Las recomendaciones de un especialista
Según explicó en LN+ el gastroenterólogo Hugo Bilder llevó tranquilidad al señalar que la mayoría de los casos no se agrava y evoluciona de manera favorable con cuidados básicos.
Síntomas más frecuentes
Los cuadros de gastroenteritis suelen presentarse con diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos. Frente a estos síntomas, el especialista recomendó hidratarse de manera constante para evitar la deshidratación, bajar la fiebre con medicación indicada y realizar reposo.
En cuanto a la alimentación, aconsejó comer alimentos bien cocidos, evitar comidas en la playa o en puestos informales y reincorporar la comida de manera gradual, evaluando la tolerancia del organismo.
Qué hacer para prevenir
Bilder remarcó que existen medidas simples pero efectivas para reducir el riesgo de contagio. Entre las principales recomendaciones, señaló:
- Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia
- Usar agua envasada tanto para beber como para lavarse los dientes
- Evitar consumir hielo o alimentos preparados con agua no segura
Finalmente, el médico indicó que este tipo de cuadros suelen durar entre tres y siete días y que es poco habitual que se extiendan más allá de ese período. Ante síntomas persistentes o signos de deshidratación, recomendó consultar con un profesional de la salud para una evaluación adecuada.
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