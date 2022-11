Una exsecretaria del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, lo denunció por abuso sexual

escuchar

Una exsecretaria del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, denunci贸 al funcionario por haberla abusado sexualmente en abril del 2021 y dio detalles por primera vez en televisi贸n durante el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul en LN+.

A mediados del a帽o pasado, Melody Rakauskas denunci贸 al intendente de La Matanza en la fiscal铆a N掳8 en lo Criminal y Correccional de Capital Federal luego de trabajar con una identidad falsa durante un mes para el hist贸rico dirigente del Partido Justicialista. En un tramo de la entrevista con el periodista Luis Gasulla explic贸 que fue contratada con otro nombre porque era modelo Miss Argentina.

En di谩logo con La Cornisa, Rakauskas explic贸 que conoci贸 a Espinoza por intermedio de su expareja Gustavo Cilia, un empresario vinculado al kirchnerismo que estuvo procesado por el Plan Qunita y que se dedica a los negocios inmobiliarios en la Patagonia. La Justicia sobresey贸 a Cilia en 2021. Seg煤n la denunciante, 鈥渟i hubiese ganado Scioli, en ese entonces, en el 2016, 茅l [por Cilia] estar铆a en un helic贸ptero, estar铆a tranquilo, tendr铆a todo servido y el tema ese de Qunitas no lo hubiesen procesado, seg煤n 茅l me dec铆a鈥.

Tal como relat贸, los encuentros con su expareja se realizaban en una casona en San Telmo que contaba con cajas fuertes que llamaron la atenci贸n de la denunciante: 鈥淢e sorprendi贸 mucho porque a los d铆as de conocerlo y conocer una casa que 茅l tiene que est谩 en San Telmo, me pareci贸 un poco extra帽o el formato de la casa, muy emblem谩tica, muy colonial, con muchas rejas, muchas cosas de seguridad y le dije: 鈥楾enes rejas hasta en el techo鈥. Ah铆 me cont贸 que le hab铆a comprado esa casa a Amado Boudou鈥.

La casona en San Telmo contaba con cajas fuertes en el interior.

Seg煤n cr贸nicas period铆sticas, la casona hab铆a sido adquirida por Pablo Pellet-Lastra, un amigo de la infancia del exvicepresidente. La Cornisa revel贸 fotograf铆as del interior de la casona en la que convocaron a la denunciante para sellar un acuerdo extrajudicial con Espinoza tras la denuncia ante el fiscal Leonel G贸mez Barbella.

鈥淟uego de una relaci贸n de seis a帽os con mi expareja, me convocan a trabajar en el municipio. En el primer encuentro, Espinoza se le fueron los ojos y me mira los pechos, me pareci贸 raro porque era el amigo de 20 a帽os con mi expareja鈥, record贸.

La casona en San Telmo contaba con cajas fuertes en el interior.

Seg煤n Rakauskas fueron tres cenas en privado con Espinoza. 鈥淓l intendente, como era mi jefe, se autoinvitaba a mi casa, no sab铆a c贸mo decir que no鈥, cont贸. Seg煤n dijo durante el programa, en su tercera visita habr铆a sucedido el abuso. 鈥淓sa vez pas贸 lo que denunci茅 en la Justicia鈥, dijo. Y agreg贸: 鈥淢e empieza a seducir, me pregunt贸 si fumaba porro, se empieza a desabrochar la camisa y me invit贸 a hacerle masajes lo que me negu茅. Al verlo que se sacaba la camisa, fue una pelea cuerpo a cuerpo, forcejeamos, le empec茅 a rogar que por favor no, me rompi贸 la camisa y pasa lo que yo denunci茅. Fue un abuso sexual, no es que fue un intento de violaci贸n, fue un abuso sin penetraci贸n, estaba bloqueada, no quer铆a que siga, pero ten铆a su cuerpo encima m铆o, trat茅 de que no me bajara el pantal贸n, en su intento me dej贸 todas marcadas las piernas鈥.

La intendencia de La Matanza no quiso responder la requisitoria period铆stica, seg煤n consign贸 el programa de TV. Fuentes judiciales aseguraron que la denuncia de Rakauskas cobr贸 fuerza luego de que, semanas atr谩s, la denunciante ratificara lo sucedido y presentara audios, fotos y pruebas de lo ocurrido en su domicilio. Aseguran que ir谩n 鈥渉asta las 煤ltimas consecuencias鈥 y que est谩n analizando el rol que tuvo el empresario Cilia como posible 鈥渆ntregador鈥 de la modelo.

LA NACION