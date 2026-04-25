Día 57 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este sábado 25 de abril en su 57° día de guerra. Crecen las expectativas por la realización de una segunda ronda de negociaciones en Pakistán. La comitiva de Estados Unidos no contará con la presencia del vicepresidente JD Vance. Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah continúan tras la prórroga del alto el fuego

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Delegaciones de EE.UU. e Irán viajan a Pakistán y crecen las expectativas por una nueva ronda de conversaciones .

. Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah continúan tras la prórroga del alto el fuego.

Un grupo de iraníes en un rezo homenaje al ayatollah Khamenei Vahid Salemi - AP

Europa planta bandera y los costos del desprecio de Donald Trump empiezan a hacerse visibles.

y los costos del desprecio de Donald Trump empiezan a hacerse visibles. Estados Unidos anunció que no renovará exenciones petroleras a Irán y Rusia.

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

Dos mujeres miembros del grupo paramilitar Basij posan armadas en las calles de Teherán Vahid Salemi - AP