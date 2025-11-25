Resultados de la Quiniela Uruguaya ronda Nocturna de hoy, 24 de noviembre

Este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Montevideo en su edición Nocturna. El número ganador resultó ser el 9168.

La cabeza del sorteo fue el número 68, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: los sobrinos.

Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

9168

5645

3010

0557

El resto del sorteo se completó con los siguientes resultados:

1161

5542

0434

7205

8937

6698

0182

8233

4011

8361

2340

3193

6152

8074

8221

4488

¿Cuándo se sortea Quiniela de Montevideo?

Los sorteos de este juego se realizan de lunes a viernes a las 15 horas (vespertino) y a las 21 horas (nocturno). Los días sábados sólo se lleva a cabo el sorteo nocturno.

¿Cómo jugar a la Quiniela de Montevideo?

¿Cómo se asignan los premios de la Quiniela de Montevideo?

En las apuestas a varios premios, el monto apostado se divide en cantidades iguales entre los mismos para poder liquidar los aciertos que eventualmente se generen en ellas. Los veinte números que determinan aciertos son resultado de un sorteo que también define el orden que cada uno de ellos ocupa. Los aciertos se producen en los casos en que los números jugados estén comprendidos dentro de la cantidad de premios a los que han sido apostados. Así por ejemplo un número apostado a los siete premios, tendrá acierto en el sorteo en que participa si resulta comprendido entre los números sorteados entre el primer y séptimo lugar. En casos de aciertos, las apuestas efectuadas a la última cifra generarán premios equivalentes a siete veces lo apostado, a las dos últimas cifras setenta veces lo apostado y a tres cifras quinientas veces lo apostado.

¿Qué son las redoblonas de la Quiniela de Montevideo?

El juego permite apuestas combinadas, conocidas con el nombre de Redoblona, a dos números de dos últimas cifras cada uno.

En las jugadas a Redoblona los montos a apostar sólo se pueden hacer al primer número que las componen. En dicha modalidad, el segundo número no podrá ser jugado a un premio anterior al quinto. Para obtener premio en esta modalidad, se deben acertar los dos números jugados.

En las apuestas a Redoblona, el monto de acierto correspondiente al primer número pasará a jugar automáticamente como monto de apuesta al segundo. Los montos correspondientes a aciertos de apuestas efectuadas a varios premios, serán el resultado de dividir los montos apostados por la cantidad de premios a los que los números juegan respectivamente, aplicado como apostado al primer premio.

¿Cómo ver el resultado de la quiniela de Montevideo?

Los números ganadores en los sorteos de la quiniela de Montevideo pueden verse en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION