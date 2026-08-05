Resultados de la Quiniela Nacional ronda Matutina de hoy, 5 de agosto
Este miércoles se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 71 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste
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Este miércoles 5 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Matutina. El número ganador resultó ser el 1771.
La cabeza del sorteo fue el número 71, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el excremento. Por otra parte las letras fueron EEOJ.
Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Matutina se realiza a las 15:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:
- 1771
- 8938
- 7891
- 5167
Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Matutina los siguientes números:
- 3188
- 6270
- 2401
- 2749
- 2184
- 5129
- 8032
- 5048
- 8012
- 4172
- 7769
- 6865
- 1166
- 9499
- 8651
- 2695
¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?
La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.
- La primera: 12:00 h.
- La matutina: 14:30 h.
- La vespertina: 17:30 h.
- La nocturna: 21:00 h.
¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?
El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).
La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.
APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.
En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.
¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?
Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION
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