LA NACION

Resultados de la Quiniela Nacional ronda Nocturna de hoy, 9 de agosto

Este sábado se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 31 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela Nacional Nocturna: los 20 ganadores de hoy, 9 de agosto
Sorteo de la Quiniela Nacional Nocturna: los 20 ganadores de hoy, 9 de agosto

Este sábado 9 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Nocturna. El número ganador resultó ser el 2931.

La cabeza del sorteo fue el número 31, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: la luz. Por otra parte las letras fueron CKMQ.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Nocturna se realiza a las 21:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 2931
  • 3464
  • 4416
  • 3607

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Nocturna los siguientes números:

  • 9707
  • 0538
  • 6098
  • 1599
  • 3784
  • 1479
  • 5787
  • 9206
  • 6015
  • 9363
  • 2109
  • 0162
  • 1863
  • 4554
  • 0876
  • 9379

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. La pista de la pasión por las motos y la búsqueda de un “elemento clave”
    1

    Misterio en Coghlan: la pista de la pasión por las motos y la búsqueda de un “elemento clave”

  2. La fuerte crítica de Kicillof a la cadena nacional de Milei y su reacción a la posible candidatura de Máximo
    2

    La crítica de Kicillof a la cadena nacional de Milei y su reacción a la posible candidatura de Máximo

  3. Conmoción en Brasil por un brutal choque entre un ómnibus y un camión: 11 muertos y 45 heridos
    3

    Un choque frontal entre un camión y un ómnibus en el centro de Brasil deja 11 muertos y 45 heridos

  4. Belgrano se impuso a CASI y despejó su camino a las semifinales, Newman golpeó a Alumni y hubo un partido de 90 puntos
    4

    Top 12 de URBA: Belgrano festejó ante CASI y Newman le ganó un duelo decisivo a Alumni

Cargando banners ...