El escándalo que rodea al Gobierno, centrado en la figura de Manuel Adorni, cambia de dimensión a medida que pasan las semanas. Este lunes, hubo novedades respecto de otros gastos del jefe de Gabinete: US$245.000 pagados a un contratista sin pedir factura y quien se encargó de remodelar y/o “mejorar” la casa en el Country Indio Cua en Exaltación de la Cruz.

Hay una estrategia de argumentación por parte del oficialismo que, hasta ahora, no contempla que se trata de una causa judicial cuyos testigos están obligados a decir la verdad. Caso contrario, se exponen a una imputación por falso testimonio.

Es infantil y torpe entonces dar ciertas respuestas ante la prensa, como decir que no existieron más gastos de los que hubo o alegar haber hecho un único viaje, cuando en el tribunal de Ariel Lijo y en la investigación del fiscal Gerardo Pollicita aparecen personajes que deben respaldar sus dichos con documentación.

Adorni, un escándalo en cascada: el editorial de Carlos Pagni

El documento que Matías Tabar presentó ante la Justicia enumera las entregas de dinero hechas por Adorni a cambio de modificaciones en el inmueble. El listado detalla algunas excentricidades, que fueron motivo de bromas en las últimas horas. Destacan la instalación de una pileta de mármol travertino y una cascada. ¿Habrá alguna cuenta de “Adorni Emperador”, como aquella que se le adjudica a Santiago Caputo, producto de esta nueva pasión por el mármol y las cascadas?

Más allá del folclore y lo ridículo, existen varios niveles de complejidad en este tópico. Se van agregando problemas a lo que ya era un contratiempo en sí. El primer nivel es la llamativa dificultad de Adorni para entender el problema. Al ser interrogado respecto del viaje a Punta del Este, sobre el cuál no hay certezas de cómo fue financiado, alegó que se trataba de una cuestión de la vida privada.

El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados, el legislador Rodolfo Tailhade lo increpó por el uso que hace su familia de la custodia policial de la Policía Federal Argentina (PFA). No está de menos hacer una aclaración: llama la atención que Tailhade sea tan celoso de la custodia de los recursos públicos en el caso del jefe de Gabinete, pero haya permanecido callado durante el largo y documentado saqueo kirchnerista del Estado. La contestación de Adorni se repite: cuestiones de la vida privada.

Es obvio que al tratarse de una custodia policial que sale del bolsillo de los contribuyentes, ni el periodismo ni Tailhade se metieron en la vida privada de Adorni. Por el contrario, es él quien se mete con los recursos públicos y los lleva hacia su casa. En pocas palabras, es un acto de corrupción dentro de un Gobierno que alega que la moral es una política de Estado, o se lo han propuesto por lo menos.

La confusión conceptual entre lo público y lo privado deja entrever la falta de cultura política de un gran número de funcionarios del Gobierno. No comprenden que, al estar dónde están, casi carecen de vida privada. A ello se le suma otra dimensión que corresponde a lo argumental. Un artículo de Paz Rodríguez Niel para LA NACION grafica de excelente manera esta arista. En uno de sus párrafos, cuenta cómo el lunes por la mañana Adorni aseguró que no contestaría afirmaciones periodísticas, incurriendo en un lugar común dentro de la administración Milei: el periodismo está deslegitimado. Sin embargo, tampoco se prestó a hablar sobre las actuaciones judiciales, alegando que existe una investigación en la que no puede interferir bajo ningún punto de vista por respeto a la división de poderes.

El abogado constitucionalista y penalista, Alejandro Carrió, señala que no existen impedimentos para que el jefe de Gabinete brinde explicaciones. Una contestación coherente a los planteos podría incluso beneficiar a su persona, a su familia y hasta al Gobierno. La Justicia tardará en expedirse sobre la inocencia y culpabilidad de Adorni. Mientras tanto, su falta de respuestas deterioran a la administración de la que forma parte, y que intenta sacarlo de las brasas con respaldos públicos como el que se vio durante la presentación de su informe de gestión en Diputados.

Hasta hoy, daba la impresión de que existían razones políticas por las que cuidar a Adorni, evitar su renuncia y priorizar su preservación. Entre ellas, no entregar una pieza importante a la oposición dentro de un ajedrez de poder. Algunos aseguran que la intención era evitar asimismo ceder terreno a Santiago Caputo, quien quiso ser jefe de Gabinete tras la salida de Guillermo Francos.

No está de más señalar que parte de la denuncia por enriquecimiento ilícito -entre ellos, la mención a una casa de fin de semana- viene de una figura muy agresiva con el Gobierno como lo es la diputada Marcela Pagano, una disidente que participó de La Libertad Avanza y ahora la enfrenta. Hay quienes la vinculan con el “Mago del Kremlin” a partir de ciertas defensas que ha hecho sobre agresiones dirigidas al asesor presidencial en el Congreso.

La política no alcanza para explicar el problema. La aparición de los US$245.000 para arreglos “delirantes” siembra genera dudas. Entre ellas, cómo hizo Adorni, que previo a su desembarco en el Ejecutivo compraba la ropa por kilo, para tener gastos por US$850.000 en compra de servicios de lujo, bienes y viajes en dos años. No es la única incógnita a resolver: ¿Cuál es el nivel de involucración del Gobierno? ¿Los fondos provienen de una operación privada y hasta ahora desconocida? ¿Se utilizaron fondos de la SIDE? ¿La Fundación Faro, que financió a LLA, otorga dinero entre los funcionarios? ¿Existe un sistema de sobresueldos? ¿Milei y Karina sabían o Adorni no les contó todo?

La sola agrupación de estos planteos devienen en un tercer y nuevo nivel de complejidad, que quizás transcurre detrás de un Presidente que no estaba al tanto de esta “cascada” escandalosa de novedades. De no haber tenido conocimiento respecto de dichas irregularidades, no puede descartarse que Milei se levante, le caiga la ficha y lo eche de mala manera. De no suceder, las preguntas van a volverse más escabrosas y difíciles de responder para un oficialismo, que paga un costo adicional al estar enmarcado en una especie de intento de regeneración de una democracia que había llegado a un grado cero de encanto ante la gente -no solo por las malas prestaciones económicas sino también por la corrupción-.

Milei venía a combatir a la casta. Y es allí donde el caso Adorni se vuelve especialmente corrosivo. Es una mancha sobre aquellos que se presentaron y pidieron el voto en nombre de un discurso y un accionar inmaculado. Hoy el Gobierno debe lidiar con el mal humor del electorado. El Índice de Confianza del Gobierno cayó 12 puntos con respecto a marzo, como se desprende del estudio elaborado por la Universidad Di Tella. Este es el telón de fondo de un clima económico complejo y de una actividad que no termina de despegar. El Gobierno tiene una trayectoria de caída que no se sabe si podrá revertir.

Es muy llamativo que en la causa de Adorni, que se tramita en el juzgado de Lijo, uno se entera de lo que dicen los testigos en tiempo real. No había terminado de declarar el constructor que ya sabíamos prácticamente todo lo que había dicho.

En otras causas que está tramitando Lijo hace 15 años no sabemos nada, ni qué papel se movió. De la causa de las SIRA, mezclada con los manejos de fortunas incalculables en algunas cuevas, no sabemos nada. Entonces, ¿qué relación hay con el Gobierno? ¿Y qué pasa con Juan Bautista Mahiques, que está en una competencia desenfrenada y facciosa dentro del Poder Judicial? Eso también lo está pagando Adorni, con un nivel de publicidad llamativo, aunque esto no lo exime en absoluto de los problemas que rodean su conducta.

¿El clima económico seguirá siendo este? El Gobierno tiene una trayectoria de caída que no sabemos si puede revertir, y está muy ligado. Cuando ocurrieron los fenómenos del año pasado en términos de crisis financiera y casi se tiene que ir Luis Caputo del Ministerio de Economía y fue salvado por el cheque del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Ejecutivo logró recuperar su relación con la sociedad. Perdió en la provincia de Buenos Aires y ganó en la elección nacional.

Daría la impresión de que vamos a estar con relación a datos más positivos las próximas semanas. Nicolás Dujovne lo anticipó y en los informes de muchos economistas independientes -como el de Miguel Kiguel- también se ve: empieza a haber matices en la percepción del clima económico. Hay una leve mejora en la producción de autos y acero, y en la molienda de soja, como si el nivel de actividad se reanimara un poco. De todos modos, tampoco es un “V”.

La inflación, que estuvo en 3,4% en marzo, va a ser más baja porque estuvo reanimada por factores importantes que en abril no estuvieron. A su vez, todos los relevamientos de precios están dando una desaceleración.

Es cierto que el riesgo país sigue altísimo y que la mora crediticia es muy alta. El último informe del Banco Central es de 6,7% para industrias y familias, mientras que en esta última llega al 11%. Es importante porque genera un gran malestar público y porque los bancos que ven que sus acreedores no pagan empiezan a restringir el crédito y eso enfría todavía más.

Frente a todo este malestar, en las últimas semanas, Milei parece haber reaccionado a la realidad huyendo hacia la teoría. Es una conducta propia de él: cuando el escritorio se complica y la cotidianidad de la administración se vuelve trabajosa y mortificante, él se instala en su rol de profeta. Dio tres conferencias enteramente teóricas y habla sobre cuestiones extraordinariamente abstractas, como si fuera alguien que está denunciando una situación y planteando una utopía desentendida por completo de la cotidianidad del Gobierno. Son conferencias en las que no se ve obligado a dar explicaciones sobre nada de lo que ocurre en el terreno de los mortales.

En una de esas conferencias, la última, que la dio en la Expo EFI -que es una reunión sobre economía muy multitudinaria que se realiza desde hace años en Buenos Aires-, hizo una defensa muy interesante de Luis Caputo. Así como hay un Gobierno que habla de la moral como política de Estado, pero sostiene a Adorni cuando las evidencias de algo que se parece mucho a la corrupción son cada vez más numerosas, también hubo un Milei disociado en el campo de la economía. “Pero lo más maravilloso que tiene ‘Toto’ como ministro de Economía es su experiencia manejando mesas de trading. No se puede enamorar de ninguna teoría estúpida de ningún analista porque si perdía plata, lo volaban por los aires. Por eso trabajó en las mejores instituciones del mundo: JP Morgan, Deutsche Bank y BlackRock. El tipo es un gigante, sabe tomar decisiones y no se enamora de ninguna pelotudez. Si funciona bien y, si no, tiro en la cabeza, lo ejecuta”, dijo el Presidente. Es muy interesante porque alguien que defiende tanto su teoría y ha hecho prácticamente una devoción religiosa por la escuela austríaca, tiene verdades inconmovibles frente a las que no se plantea la menor duda, como por ejemplo respecto del rol del Estado en la sociedad, elogia a su ministro porque no cree en ninguna teoría. Le faltó decir que en las de él tampoco. Si hay alguien enamorado de las abstracciones, es Milei. Pero no, para manejar las cosas prefiere a un pragmático. Habrá que ver si lo elogió tanto: él cree que lo hizo cuando dijo “solo un trader”. Porque hay mucho de eso en este Gobierno. Hay mucho de juego exclusivamente financiero. Es dudoso que a un trader lo echen porque pierde plata, porque tiene mil recursos para disimular esa pérdida, pero sobre todo por la falta de percepción de ciertos equilibrios generales y particularmente el desapego por las cuestiones de la economía real, productiva. Ese trader que es Caputo no sé cuántas veces habrá pisado una fábrica en su vida. Y este es el problema central con el que se está encontrando el Gobierno.

También podemos destacar otro punto del discurso. Con todo respeto, podríamos decir que Milei afirmó algo así como: “Soy loco pero no rompo la plata”. Cuando se trata de cosas serias, dice poner a un pragmático que no se enamora de teorías y toma decisiones pragmáticas. Entre ellas: garantizar un crédito que el Ejecutivo va a pedir en un conjunto de bancos para hacer el rollover de parte de la deuda o pagar determinados bonos. Esa garantía la fue a buscar a Estados. El Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son organismos multilaterales manejados por Estados para conseguir esos créditos especiales y que, esos organismos que destinan sus fondos a obras de desarrollo, las destinen a cubrir el pago a financistas que tienen bonos.

Hay que hablar con los gobiernos que manejan esos países, sobre todo el de Estados Unidos, con el que Milei tiene una relación privilegiada. Japón es el segundo accionista de casi todos estos organismos, junto con China y Alemania. Es decir, un gobierno ultra privatista, el del “trader Caputo”, no emite bonos, sino que le pide plata a Estados. Si uno quisiera exagerar, diría “como Néstor con Chávez”, cuando se fue del fondo y le empezó a pedir plata a Chávez hasta que su tasa fue tan alta que hubo que estatizar las AFJP.

Esta tendencia de un gobierno que dice inmolarse en el altar del mercado pero que cuando necesita plata no va al mercado, sino al Estado, se repite con una decisión muy importante que pasó bastante inadvertida, pero que fue consignada por Florencia Donovan en una nota del diario LA NACION llamada “Secretos del Llao Llao y las paradojas del Estado libertario". Allí se refiere a la reunión de empresarios que se realiza todos los años en esa localidad del sur. En un párrafo habló de ese pragmatismo:

“En el último tiempo, el Fondo de Estabilización del ANSES estuvo muy activo pero comprando acciones en el mercado de capitales. Si bien no hace públicas sus tenencias -el último dato disponible es de abril del 2025-, los documentos que presentan las empresas argentinas que cotizan en Nueva York reflejan el fuerte incremento que tuvo la ANSES en el capital social de algunas empresas clave. Grupo Financiero Galicia informó ante la SEC, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, que la ANSES aumentó su participación del 16,8% informado en abril del 25 al 22,5%. También Loma Negra vio aumentar el peso relativo del Estado, de 5,33 a 9,2. TGS, Transportadora General del Sur, del 24%, es una transportadora de gas, al 25,33%. YPF, que iba a ser privatizada, pasó del 1,46% al 8%. Banco Macro, del 28,8 al 29,75 y ByMA del 3,34 al 8%. Contra toda prédica libertaria, el Estado parece más presente que nunca”.

La ironía del Estado presente. Quiere decir que es un gobierno que insulta a quien puede insinuar la necesidad de una intervención del Estado en la economía, pero está estatizando, no está privatizando. Estas empresas tienen más participación que antes, no es que el Estado con Milei se está desprendiendo de su presencia en el mercado. Y probablemente lo haga para después con esas acciones garantizar la toma de crédito, siempre con el Estado como garantía, apalancándose en él, que empieza a ser menos maldito que antes.

Frente a todo este panorama, que habla de dificultades políticas que uno las sitúa principalmente en el caso Adorni, pero que tienen que ver con internas muy virulentas dentro del Gobierno y frente al mal clima económico, empieza a descongelarse la oposición. Ocurrió algo muy importante que veníamos anticipando: se lanzó un nuevo movimiento federal dentro del peronismo liderado por Juan Manuel Olmos de la capital; Victoria Tolosa Paz de la provincia de Buenos Aires; Rosario Romero, intendenta de Paraná; Guillermo Michel, diputado por Entre Ríos; Pablo Grasso, de Río Gallegos e intendentes de Paraná y Santa Cruz. Martín Llaryora, el gobernador de Córdoba, envió 20 intendentes de la provincia. Es decir, es un movimiento que pretende dar una vuelta de página respecto al kirchnerismo, no necesariamente anti kirchnerista, pero sí post kirchnerista, de carácter federal. Se extiende más allá de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires.

El lanzamiento se da en un momento en que el kirchnerismo está afectado por dos problemas muy importantes. En primer lugar, la exclusión de Cristina Kirchner y de la posibilidad de competir electoralmente. A ella no le va del todo mal en las encuestas y sigue representando a un sector importante de lo que sería el centro izquierda. Al estar inhibida de participar en las elecciones, la Justicia la priva de un elemento de disciplinamiento importantísimo, que no era ser candidata, sino amenazar con serlo, y a aquel que disintiera ponerle una lista en contra encabezada por ella. Ese es el instrumento, el látigo, que le sacó de la mano y que debilita su liderazgo interno. Y el otro punto tiene que ver con la pesadilla de la expresidenta: la quiebra del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires por el levantamiento en contra de ella de Axel Kicillof, el cual sigue siendo difícil de explicar.

Lo importante de lo que sucedió el viernes en Parque Norte es, primero, este primer paso de un grupo de gente que dice querer ir hacia adelante, dejar el pasado kirchnerista detrás y recuperar la relación con la sociedad, sobre todo en materia económica. Olmos dijo que hay que volver al superávit de Néstor, es decir, que ellos también tienen un buen antecedente para mostrar en materia fiscal.

Lo curioso es que un día antes, el jueves, en Cañuelas, Máximo Kirchner dijo: “Tenemos que garantizar el superávit fiscal”. Es cierto, como decía su padre, con la gente adentro. Es decir, no puede ser parte de un ajuste neoliberal, por ponerlo en las palabras que usaría Kirchner. Pero quiere decir que tenemos dos expresiones del peronismo, y una de esas es el kirchnerismo más ortodoxo, hablando de superar el fiscal. Esto es algo que todavía no se anima a mencionar el gobernador bonaerense.

Como todo movimiento de renovación en un partido que perdió -pasó también en los 80 con el peronismo-, el cambio consiste en captar el clima de época, en adquirir algún parecido con el que está triunfando. El PJ se ve obligado a tomar parte de la agenda pública, que es la que mejor expresa Milei, al predicar a favor del superávit fiscal, del equilibrio de las cuentas públicas. Tienen que adoptar esta idea para poder hablarle de nuevo a la gente.

Es curioso el movimiento porque Milei habla de pragmatismo y estatiza, y el peronismo habla de superávit fiscal. Quijote y Sancho. Los intérpretes del Quijote dicen que a lo largo de su larga vida en común, Quijote se fue pareciendo a Sancho y que Sancho empezó a adquirir cierto tono idealista como el Quijote. Eso es lo que está pasando hoy en la política argentina, que empieza a descongelar su debate y que daría la impresión de que comienza a pensar en las elecciones del año que viene, asumiendo como propia una agenda del electorado más que del Gobierno: la de la estabilidad económica que tanto nos cuesta conseguir.