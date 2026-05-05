Para mayores de 50 años: el ejercicio de gimnasia que supera a las pesas para ganar equilibrio

El equilibrio no es una capacidad que se utiliza de forma aislada; en realidad, es el motor que permite realizar acciones cotidianas con seguridad, como subir un escalón, girar sobre el propio eje o reaccionar rápidamente ante un tropiezo inesperado. Al cumplir los 50 años, el enfoque del entrenamiento físico suele transformarse: ya no se busca únicamente la estética o la fuerza bruta, sino garantizar que el cuerpo responda con precisión para evitar caídas y mantener la independencia.

Aunque el levantamiento de pesas es fundamental para la salud ósea, existe un ejercicio de gimnasia que se posiciona como una herramienta superior para trabajar la estabilidad profunda: la plancha con elevación de extremidades opuestas.

El movimiento que entrena al cerebro y al cuerpo

La eficacia de este ejercicio radica en cómo desafía al sistema nervioso. Al reducir los puntos de apoyo habituales, se obliga al cerebro a reajustar la posición del cuerpo en tiempo real. Esta acción fortalece la propiocepción, que es la capacidad de reconocer la ubicación de nuestras extremidades sin necesidad de mirarlas, una facultad que tiende a deteriorarse con el paso del tiempo.

La eficacia de la plancha con elevación de extremidades opuestas radica en cómo desafía al sistema nervioso BearFotos - Shutterstock

Cuando una persona realiza este movimiento, los músculos profundos del abdomen se activan para estabilizar la columna y evitar que la cadera rote. Este esfuerzo no se queda solo en el torso; involucra a todo el organismo para mantener la alineación correcta.

La práctica regular de esta rutina ofrece beneficios que van más allá del equilibrio:

Ayuda a mitigar los dolores de espalda provocados por posturas sedentarias.

Fortalece de manera integral la zona media o core.

Aumenta la firmeza postural al caminar o permanecer de pie.

Mejora la coordinación motriz general.

Reduce significativamente el riesgo de accidentes domésticos por pérdida de estabilidad.

Técnica correcta para una ejecución segura

Para obtener los resultados deseados sin riesgo de lesiones, la precisión en la técnica es más importante que la intensidad. Después de los 50 años, el objetivo es la sostenibilidad y el control.

La secuencia ideal para realizar este ejercicio comienza desde una posición de cuadrupedia, es decir, apoyando manos y rodillas en el suelo. Las manos deben estar alineadas justo debajo de los hombros y las rodillas bajo las caderas, manteniendo el cuello en línea con la columna.

Activación inicial: antes de iniciar el movimiento, se deben contraer los glúteos y el abdomen para proteger la zona lumbar.

antes de iniciar el movimiento, se deben contraer los glúteos y el abdomen para proteger la zona lumbar. Elevación controlada: se levanta simultáneamente el brazo derecho hacia adelante y la pierna izquierda hacia atrás. Ambos deben quedar en línea recta con el tronco, evitando elevarlos por encima de la altura de la espalda.

se levanta simultáneamente el brazo derecho hacia adelante y la pierna izquierda hacia atrás. Ambos deben quedar en línea recta con el tronco, evitando elevarlos por encima de la altura de la espalda. Mantenimiento: se sostiene la posición durante unos ocho segundos, concentrándose en que la cadera no se gire hacia los lados ni la espalda se arquee.

se sostiene la posición durante unos ocho segundos, concentrándose en que la cadera no se gire hacia los lados ni la espalda se arquee. Alternancia: se regresa a la posición inicial de forma pausada y se repite el proceso con las extremidades contrarias.

Para quienes encuentran esta versión muy exigente, existen adaptaciones pedagógicas. Se puede utilizar una superficie elevada para apoyar las manos, lo que reduce la carga de peso, o mantener las rodillas apoyadas en todo momento para centrar la atención exclusivamente en la estabilidad del tronco.

El sedentarismo acumulado por años de trabajo suele debilitar la musculatura estabilizadora. Por ello, incorporar este ejercicio simple pero potente en la rutina semanal permite que el cuerpo recupere la confianza y la agilidad necesarias para moverse con total seguridad en el día a día.