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Resultados de la Quiniela Nacional ronda Previa de hoy, 5 de noviembre

Este jueves se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 90 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

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Sorteo de la Quiniela Nacional Previa: los 20 ganadores de hoy, 5 de noviembre
Sorteo de la Quiniela Nacional Previa: los 20 ganadores de hoy, 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Previa. El número ganador resultó ser el 8390.

La cabeza del sorteo fue el número 90, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el miedo. Por otra parte las letras fueron IFGN.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Previa se realiza a las 10:15 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 8390
  • 2994
  • 8157
  • 4495

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Previa los siguientes números:

  • 8831
  • 6630
  • 5440
  • 2883
  • 3868
  • 3641
  • 7933
  • 4001
  • 2580
  • 4205
  • 3700
  • 2873
  • 5505
  • 9785
  • 3367
  • 8010

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

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