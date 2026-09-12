Resultados de la Quiniela de la Provincia ronda Matutina de hoy, 12 de septiembre

Este sábado 12 de septiembre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de la Provincia Matutina. El número ganador resultó ser el 5949.

La cabeza del sorteo fue el número 49, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: la carne.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Matutina se realiza a las 15:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

5949

5573

0408

1454

Luego completan el sorteo de la Quiniela de la Provincia en la ronda Matutina los siguientes números:

7560

6785

6811

6506

6879

3798

9931

1951

2916

6169

0007

8822

2657

6484

6742

5931

¿Cuándo se sortea la Quiniela Múltiple de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires?

Este juego tradicional, administrado por la Lotería de la Provincia, ofrece cuatro sorteos diarios de lunes a sábados. El Primero se realiza a las 11:30; le sigue la ronda matutina a las 14hs. Luego se realizan las rondas del Vespertino a las 17:30 h y por último el Nocturno a las 21 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela Múltiple?

Hay dos tipos de apuestas en esta versión:

se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION