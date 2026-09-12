Se vienen 72 horas de un nuevo frente de aire polar que impactará con lluvias, sudestada y drástico descenso térmico: las zonas afectadas

Un nuevo frente de aire polar avanzará durante las próximas 72 horas sobre gran parte de la Argentina y dará lugar a un fuerte cambio de las condiciones meteorológicas, con un marcado descenso de las temperaturas, lluvias, nevadas, heladas y viento intenso en distintas regiones del territorio nacional.

El fenómeno comenzará a sentirse con mayor intensidad durante el sábado 12 y se extenderá a lo largo del domingo 13, cuando el aire frío ya habrá alcanzado prácticamente todo el país. Uno de los puntos destacados será Buenos Aires, donde el viento del sudeste podría provocar una crecida del Río de la Plata y un importante aumento del oleaje sobre la costa atlántica.

Además, algunas zonas de la Patagonia podrían registrar temperaturas mínimas de hasta -15°C, mientras que las nevadas alcanzarán sectores de Mendoza, San Juan, San Luis y las sierras de Córdoba. Para el domingo, el frío llegará también al norte argentino y CABA tendrá mínimas de entre 4°C y 5°C, con registros inferiores en el conurbano.

Pronostico del tiempo

Cómo avanzará el nuevo frente de aire polar sobre el país

De acuerdo con Meteored, un nuevo y fuerte ingreso de aire frío de características polares avanzará este fin de semana sobre la Argentina y provocará anomalías térmicas negativas muy marcadas para esta altura del año. A medida que el frente se desplace hacia latitudes más bajas, dejará a su paso fuertes heladas, nevadas persistentes, lluvias y un marcado incremento del viento.

El cambio comenzará a hacerse evidente durante el sábado. En Tierra del Fuego persistirán las ráfagas del oeste y las condiciones inestables, con probabilidad de lluvias y nevadas aisladas. En buena parte de la Patagonia, en cambio, un anticiclón se instalará detrás del frente frío y favorecerá una progresiva estabilización del tiempo.

Sin embargo, el ingreso de la masa polar provocará un abrupto descenso de las temperaturas, con heladas muy fuertes y un ambiente gélido. En sectores de meseta, las mínimas podrían alcanzar los -15°C.

El noroeste de la Patagonia también permanecerá inestable. En Neuquén continuarán las lluvias y nevadas aisladas luego de una jornada en la que estuvieron vigentes alertas por acumulaciones de nieve de hasta 40 centímetros.

🥶 El invierno da su último zarpazo: inminente impacto de #frío polar que cubrirá todo el país con ambiente gélido, heladas, sudestada 💨, y nevadas atípicas para septiembre ☃.



Informe especial de @MARINA_eltiempo. https://t.co/c5zTdRI4Xs pic.twitter.com/gaQkcElWdZ — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 11, 2026

Sudestada y ráfagas de hasta 70 km/h en Buenos Aires

El viento será otro de los protagonistas del cambio de tiempo. Se esperan ráfagas del sur en Mendoza y San Luis, mientras que sobre la costa atlántica bonaerense predominará el viento del sudeste.

En este último sector, las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h durante la mañana del sábado, con impacto directo sobre las condiciones marítimas. El viento favorecerá un fuerte oleaje y una crecida del nivel del mar sobre distintos puntos del litoral atlántico.

El efecto de la sudestada también alcanzará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí, las ráfagas podrían superar los 50 km/h y favorecer una crecida del nivel del Río de la Plata, especialmente en las zonas ribereñas.

La combinación entre viento, bajas temperaturas y elevada humedad hará que las sensaciones térmicas sean todavía más bajas, en medio de una jornada caracterizada por el cielo cubierto, las precipitaciones y el brusco cambio térmico.

En el norte argentino, en tanto, el NOA tendrá condiciones inestables durante el sábado, con probabilidad de lluvias y descenso de las temperaturas. La mayor parte del NEA permanecerá estable, con excepción de Misiones.