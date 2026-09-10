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Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 10 de septiembre
Este jueves se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños
- 00: Raúl - Dora
- 01: Norma
- 02: Mariano - Ana
- 03: Nicolás
- 04: Mónica
- 05: Esteban
- 06: Ramón - Ema
- 07: Graciela
- 08: Eduardo
- 09: Teresa
- 10: Norberto
- 11: Javier - Nadia
- 12: Domingo
- 13: Claudia
- 14: Néstor
- 15: Cristina
- 16: Osvaldo
- 17: Margarita
- 18: Julio - Perla
- 19: Alfonso
- 20: Viviana
- 21: Carmen
- 22: Francisco
- 23: Juana
- 24: Luis - Iris
- 25: Victoria
- 26: Pablo - Hilda
- 27: Eusebio
- 28: Isabel - Rodrigo
- 29: Gabriel
- 30: Lucía
- 31: Alicia - Alfredo
- 32: Pedro - Sandra
- 33: José - Alba
- 34: Manuel
- 35: Rafael - Rocío
- 36: Alberto
- 37: Carlos
- 38: Víctor - Lía
- 39: Cecilia - Nora
- 40: Héctor - Fabiana
- 41: Jorge
- 42: Félix - Gladys
- 43: Antonio
- 44: Estela
- 45: Juan - Ruth
- 46: Vicente
- 47: Clemente
- 48: Miguel
- 49: Romina
- 50: Natalia
- 51: Lucas
- 52: Liliana
- 53: Florencia
- 54: Lorenzo
- 55: Matilde
- 56: Lidia - Rubén
- 57: Agustín
- 58: Damián
- 59: Josefa - David
- 60: María - Facundo
- 61: Bernardo
- 62: Ignacio
- 63: Mirta
- 64: Regia - Hernán
- 65: Leonardo
- 66: Adriana
- 67: Rosa - Horacio
- 68: Diego - Elba
- 69: Laura - Emilio
- 70: Felipe
- 71: Abel
- 72: Martín
- 73: Sebastián
- 74: Ricardo - Olga
- 75: Armando
- 76: Roberto - Karen
- 77: Clara
- 78: Enrique
- 79: Oscar - Valeria
- 80: Fernando
- 81: Angélica
- 82: Soledad
- 83: Beatriz
- 84: Cayetano
- 85: Guillermo
- 86: Mario
- 87: Dante
- 88: Ezequiel
- 89: Gonzalo
- 90: Andrés
- 91: Arturo
- 92: Gastón
- 93: Hugo
- 94: Omar
- 95: Fabián
- 96: Gustavo
- 97: Marta
- 98: Vilma
- 99: Daniel
Cómo se calculan los premios de la quiniela
La quiniela paga premios en función de la cantidad de aciertos que tenga el número apostado, que debe ser de cuatro cifras y situarse entre 0000 y 9999. Al ver los resultados, entonces, hay que revisar cuál fue el nivel de acierto:
- Si coinciden las cuatro cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 3.500 veces el valor
- Si coinciden tres cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 600 veces el valor
- Si coinciden dos cifras ganadoras con las que vos apostaste ganás 70 veces el valor
- Si coincide una cifra ganadora con la que vos apostaste ganás 7 veces el valor
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 10 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
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