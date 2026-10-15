Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 15 de octubre
Este jueves se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
Qué números representan los sueños con animales para la quiniela
- 00: Águila
- 01: Víbora
- 02: Cachorros
- 03: Tordo
- 04: Gusano
- 05: El gato
- 06: El perro
- 07: El zorro
- 08: Lagarto
- 09: Anguila
- 10: Burro
- 11: Cebra
- 12: El mono
- 13: La plaga
- 14: Peludo
- 15: Gacela
- 16: Ciempiés
- 17: La lechuza
- 18: Garrapatas
- 19: Los peces
- 20: La mariposa
- 21: La gallina
- 22: Los patitos
- 23: Perdiz
- 24: El caballo
- 25: El pavo
- 26: El canguro
- 27: Medusa
- 28: Vizcacha
- 29: El cangrejo
- 30: Liebre
- 31: Cascarudos
- 32: La mosca
- 33: Cordero
- 34: Ñandú
- 35: El pichón
- 36: Ballena
- 37: Pirañas
- 38: Cabra
- 39: El toro
- 40: Los cisnes
- 41: Avispas
- 42: Pavo real
- 43: El sapo
- 44: Oso hormiguero
- 45: Toro
- 46: La manada
- 47: Cigüeña
- 48: Loro
- 49: Camello
- 50: Foca
- 51: Hormigas
- 52: Delfín
- 53: Golondrina
- 54: Vaca
- 55: Canario
- 56: Mosquitos
- 57: Pulpo
- 58: Buitre
- 59: Caracol
- 60: Hornero
- 61: Tortuga
- 62: Garza
- 63: Lobo
- 64: Cocodrilo
- 65: Tigre
- 66: Lombrices
- 67: Tiburón
- 68: La esponja
- 69: Camaleón
- 70: Flamenco
- 71: Cerdos
- 72: Hipopótamo
- 73: Cucaracha
- 74: Arañas
- 75: Pingüino
- 76: Escorpión
- 77: Conejo
- 78: Las pulgas
- 79: Cuervo
- 80: El oso
- 81: Zorrino
- 82: Los gallos
- 83: Ardilla
- 84: Abejas
- 85: Bichitos
- 86: Cardinal
- 87: Piojos
- 88: León
- 89: Ratas
- 90: Vampiro
- 91: Colibrí
- 92: Avestruz
- 93: Palomas
- 94: La rana
- 95: Carancho
- 96: Elefante
- 97: El grillo
- 98: Pelícano
- 99: Jirafa
¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?
La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:
Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
Apuesta redoblona:
Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 15 de octubre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
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