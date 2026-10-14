Santiago Caputo dijo que la Argentina debe recuperar las Malvinas porque el Reino Unido está “siendo colonizado por el Islam”

Santiago Caputo, principal asesor del presidente Javier Milei, publicó este miércoles un descargo en el que cargó contra el Reino Unido y llamó a recuperar las Malvinas para evitar la “injerencia de un Estado islámico” en el Atlántico Sur.

El estratega replicó un mensaje del propagandista Javier Negre, que hablaba de una supuesta “islamización” del Reino Unido.

El posteo de Caputo, hecho en X, ocurre en medio del debate por la ley de Malvinas que el Gobierno mandó al Congreso. También, ante la altísima tensión diplomática entre ambos países por las explotaciones ilegales de empresas extranjeras en Mar Argentino.

“El Reino Unido fue en muchos sentidos la cuna de la civilización occidental moderna”, planteó primero Caputo.

“Desde la Carta Magna en adelante, muchas de las instituciones de las democracias liberales han estado basadas en la tradición del constitucionalismo británico. Desde Adam Smith, John Locke y John Stuart Mill, hasta Hume, Russell y Hobbes en el campo de la filosofía, o la economía política; pasando por Newton, Darwin y Turing para el desarrollo de la ciencia moderna. La mayoría de las ideas o instituciones que explican el mundo occidental han surgido en Inglaterra o Escocia”, ahondó.

Entonces manifestó que el Reino Unido está “siendo colonizado por el Islam” y que eso “no solo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo”, sino que también es “una tragedia en términos históricos” para quienes defienden “las ideas de la libertad”.

“Esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las islas Malvinas”, marcó el asesor, que estuvo involucrado de lleno tanto en la cadena nacional que dio [Javier] Milei en septiembre sobre la soberanía argentina, como en la redacción del proyecto que el Ejecutivo envió a Diputados.

En ese sentido, indicó: “Dada la relevancia geopolítica estratégica que el Atlántico Sur tomará en las próximas décadas, Occidente no puede permitirse la injerencia de un Estado islámico en esa zona de influencia. Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente”.

El mensaje del consultor fue retuiteado por el presidente Javier Milei.

El Reino Unido fue en muchos sentidos la cuna de la civilización occidental moderna. Desde la Carta Magna en adelante, muchas de las instituciones de las democracias liberales han estado basadas en la tradición del constitucionalismo británico. Desde Adam Smith, John Locke y John… https://t.co/dSMs0mbftL — Santi C. (@slcaputo) October 14, 2026

El estratega comentó sobre un posteo de Negre, que cuestionaba la jura de Sagal Abdi-Wali para el escaño que dejó vacante el exprimer ministro británico Keir Starmer.

The Guardian informó que Abdi-Wali llegó al Reino Unido desde Somalia cuando era una niña, en la década del 90, y que fue elegida para competir por ese rol -que ganó- por el Partido Laborista.

“Así avanza la islamización en Reino Unido. Esta es la musulmana-somalí jurando su cargo con el Corán en el parlamento inglés. Ella sustituye el escaño del exprimer ministro Keir Starmer. El Islam va tomando cada vez más poder en el país, ya hay tribunales de ley sharía en algunos municipios. El califato ya es una realidad. Los ingleses han sido conquistados”, escribió Negre y a eso se subió Caputo.

Así, el asesor de Milei abrevó en un discurso anti-Islam que reavivaron en los últimos días los propagandistas más conocidos del Gobierno, con Daniel Parisini (“Gordo Dan”, en redes) a la cabeza.

Parisini hasta fue avalado por el Presidente en un tuit en el que asoció a esa religión con la violencia física contra las mujeres, actos terroristas y la pedofilia. “Tomar nota”, señaló Milei.

Ese posteo motivó una denuncia penal por discriminación contra Parisini de parte del Centro Islámico local. El caso lo tomó el juez Marcelo Martínez De Giorgi, del Juzgado Federal N° 8.