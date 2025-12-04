LA NACION
en vivo

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 4 de diciembre

Este jueves se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

10:30 | Empezó el sorteo Previa de quiniela

El primer juego de quiniela del día, el sorteo Previa, comenzó desde las 10:15 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.

10:00 | Cuál es el plazo para cobrar un premio

Una vez realizado un sorteo y adjudicado el premio, el plazo estipulado para reclamarlo es de 15 días hábiles.

09:30 | ¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?

El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 4 de diciembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
Más leídas
  1. Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella
    1

    Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella

  2. El capitán de la selección perdió millones de euros con sus negocios inmobiliarios
    2

    Lionel Messi perdió millones de euros con sus negocios inmobiliarios

  3. Apretado como casi nunca, el dream team mostró que es no sólo talento: tiene carácter y al mejor polista del presente
    3

    Abierto de Palermo: La Natividad-La Dolfina, un finalista que además de talento tiene temple y carácter

  4. Kicillof logró esta madrugada la ley de Financiamiento que lo autorizó para tomar nueva deuda
    4

    Kicillof logró la ley de Financiamiento que lo autorizó para tomar nueva deuda

Cargando banners ...